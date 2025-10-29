Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Karaman'da görev yapan Manavgatlı ilkokul öğretmeni Selçuk S.'ye telefonda kendisini Başkomiser Oktay olarak tanıtan bir kişi "kimliğiniz suç örgütüne baskın yapılan evde ele geçirildi" dedikten sonra telefonu kapatarak Whatsapp üzerinden kimliğinin fotoğrafını gönderdi.

Selçuk S.'yi kısa süre sonra yeniden arayan dolandırıcılar ‘altınlarını vermesi durumunda adını suç örgütü dosyasından çıkarabileceklerini' söyledi. 10 adet altın bileziği alarak Karaman'dan Manavgat'a gelen Selçuk S., ticari taksiye binerek Taşağıl'da annesinin evine gitti.

SİM KARTI CAMDAN ATINCA ŞÜPHELENDİ

Taksi sahibinin işi olması nedeniyle taksiyi durakta çalışan emekli polis kullandı. Annesinin evinde bulunan altınlarını da alan Selçuk S. aynı taksi ile Manavgat'a gelerek Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan Şehit Üsteğmen A. Ozan Şarlak Parkı'nda indi. Kısa süre sonra aynı taksi durağını arayan bir kişi, Şehit Üsteğmen A. Ozan Şarlak Parkına taksi istedi.

Tesadüf eseri sıra aynı takside olduğu için gelen taksiye başka bir şoför ile binen genç, Antalya Döşemealtı'na gitmek üzere yola çıktı. Yolda gencin sürekli telefonla konuşmasından ve bir ara sim kartı çıkarıp camdan atmasından ve yenisini takmasından şüphelenen taksici o ana kadar kapalı olan taksinin iç kamerasını aktif hale getirdi.

TAKSİCİNİN DİKKATİ OLAYI AYDINLATTI

Genci Antalya'ya indirip parasını aldıktan sonra geri dönen taksici Manavgat'a dönerken durağı arayarak yolda yaşadıklarını anlattı. Bu arada dolandırılan Selçuk S. polis merkezine gidip dolandırıldığını söyleyince polis Selçuk S.'nin taksiye bindiği durağı aradı. Durakta çalışan emekli polis memuru, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun bir dolandırıcılık olayından bahsetmesi üzerine gerek Taşağıl'a götürdüğü yolcu, gerekse arkadaşının Antalya'ya götürdüğü yolcu ile yaşadıkları, her ikisinin de elinde küçük siyah poşet olması nedeniyle Asayiş Büro Amirliğinde görevli polisi geri arayarak olanları anlattı. Taksi durağına gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıyı götüren takside kamera olduğunu öğrenince görüntüleri alarak dolandırılan öğretmene gösterdi. Öğretmenin şahsı teşhis etmesinin ardından dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 kişi Bursa ve Samsun'da yakalandı

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından taksi ile gittiği Antalya'da Muratpaşa ilçesinde bir otelde kaldığını, Antalya'dan ayrıldıklarında ise Bursa'ya gittikleri ve hala Bursa Nilüfer ilçesinde bir otelde olduklarını belirleyerek Bursa Emniyeti ile irtibata geçti. Otele baskın yapan polis ekipleri dolandırıcılardan bir tanesini dolandırdıkları altınlarla ele geçirirken, Tiflis'e kaçmakta olan diğer dolandırıcı ise Samsun'da otobüste ele yakalandı. Ele geçirilen 23 altın bilezik ve diğer altınlar Selçuk S.'ye teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken paralara ulaşılamadı.

ALTINLAR GELMEYİNCE ARKADAŞININ ANNEANNESİNİ DOLANDIRMAK İSTEMİŞ

Öte yandan dolandırıcıların birbirlerini de dolandırdıkları da ortaya çıktı. Altınları Antalya'dan Selçuk S.'den teslim alan şahsın telefonda kendisini baş komiser olarak tanıtan dolandırıcıya altınları vermediği, birlikte olduğu arkadaşı aracılığıyla altınları Niğde'de ki anneannesine götürmesini istediği öğrenildi. Altınların kendisine getirilmemesinden şüphelenen dolandırıcının ise şahsın Niğde'de bulunan anneannesini telefonla arayarak "Oğulunuz büyük bir suç işledi. Büyük bir ceza alacak almaması için ne kadar altınınız varsa teslim etmeniz gerekiyor" yalanıyla arkadaşının anneannesini dolandırmaya kalktığı, yaşlı kadının ise polise giderek olayı anlattığı öğrenildi.

TAKSİCİLER OLAYI ANLATTI

Dolandırılan öğretmeni Taşağıl'a altınları almak üzere götüren taksi durağında çalışan Emekli Polis Memuru Ahmet Seda Alcan, taksi durağına gelen telefonla müşteriyi alarak yola çıktığını belirterek, "Taşağıl'a gitmek istediğini söyledi. Yol boyunca aramızda her hangi bir diyalog olmadı. Tedirgin olduğunu hissediyordum, ancak kendisi konuşmadığı için konuşmadık. 10-15 dakika beklememi istedi. Telefonla birisini arayıp evin anahtarını getirdikten sonra eve girip çıktı. Aldığım yere yolcuyu tekrar bıraktım. Kısa bir süre sonra durağa tekrar bir telefon geldi. Sıra aynı araçta olduğu için araç sahibi arkadaş yolcuyu almaya gitti" dedi.

"ÇOK STRESLİYDİ, SİM KARTI DEĞİŞTİRDİ"

Dolandırıcı olduğu belirlenen genci Antalya'ya götüren taksi sahibi Birol Özer ise "Araca bindikten sonra Antalya'ya gitmek istediğini ne kadar tutacağını sordu. Telefonla birisiyle irtibat kurduktan sonra ücreti hemen gönderdiler. Hal ve hareketleri biraz şüpheliydi. Yolculuk sırasında stresli olduğunu fark ettim. Sürekli telefon konuşmaları ve mesajlaşmalar yapıyordu. Araçta sigara içip içemeyeciğini sordu. Öne gelmesini istedim. Çok stresliydi, sim kart değişikliği falan yaptı. Şüpheli hareketleri vardı. Döşemealtı'nda söylediği adrese varmadan bekleyenler olduğunu söyleyerek ışıklarda indi. Durağa geri dönerken arkadaşlara durumu anlattım. Durumu konuştuğumuzda iki kişinin de elinde siyah poşet olmasından dolayı polise haber verdik. Gelen ekibe araç içi kamera görüntüsünü verdik" ifadelerini kullanarak ekiplere teşekkür etti.