ORC Araştırma, 15-18 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket verilerini paylaştı. 17-26 yaş arası genç seçmenlere siyasi parti tercihleri soruldu. Türkiye genelinde 26 ilde toplam 1250 kişiyle yapılan anket araştırmasında AKP ile CHP arasındaki farkın ciddi derece arttığı görüldü. “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun cevabında CHP, AKP’ye 10 puan üzerinde bir fark attı. Gençler arasında üçüncü parti konumunda olan DEM'in sırası 5'e geriledi. Üçüncü tercih konumuna Zafer Partisi geldi.
Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok
Gürsel Tekin’i önde çıkaran ORC anket bu sefer gençler üzerinden bir araştırma gerçekleştirdi. Gençler arasında yapılan ankette CHP, AKP’ye 10 puan üzerinde bir fark atarken, DEM'in üçüncü sıradaki yeri değişerek 5'e geriledi. Üçüncü tercih ise Zafer Partisi oldu.
ORC, “HALK GÜRSEL TEKİN’İ İSTİYOR” DEMİŞTİ
ORC, geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul İl Başkanlığı konusunda bir araştırma sonucu yayınlamış ve vatandaşların İl Başkanlığı koltuğunda Gürsel Tekin’i görmek istediğini duyurmuştu. Söz konusu araştırmaya göre mahkemenin kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin’i il başkanı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 67,2 olurken delegelerin oyları ile seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ise yüzde 32,8 seviyesinde kalmıştı.
CHP (Cumhuriyet Halk Partisi): Yüzde 33,1
AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi): Yüzde 22,5
Zafer Partisi: Yüzde 8,1
MHP (Milliyetçi Hareket Partisi): Yüzde 7
DEM Parti: Yüzde 6,3
İYİ Parti: Yüzde 5
TİP (Türkiye İşçi Partisi): Yüzde 3,3
YMP: Yüzde 2,9
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 2,3
Saadet Partisi: Yüzde 2
Anahtar Parti: Yüzde 1,7
Diğer: Yüzde 3,3