Anasayfa Gündem Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok

Gürsel Tekin’i önde çıkaran ORC anket bu sefer gençler üzerinden bir araştırma gerçekleştirdi. Gençler arasında yapılan ankette CHP, AKP’ye 10 puan üzerinde bir fark atarken, DEM'in üçüncü sıradaki yeri değişerek 5'e geriledi. Üçüncü tercih ise Zafer Partisi oldu.

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok - Resim: 1

ORC Araştırma, 15-18 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket verilerini paylaştı. 17-26 yaş arası genç seçmenlere siyasi parti tercihleri soruldu. Türkiye genelinde 26 ilde toplam 1250 kişiyle yapılan anket araştırmasında AKP ile CHP arasındaki farkın ciddi derece arttığı görüldü. “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun cevabında CHP, AKP’ye 10 puan üzerinde bir fark attı. Gençler arasında üçüncü parti konumunda olan DEM'in sırası 5'e geriledi. Üçüncü tercih konumuna Zafer Partisi geldi.

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok - Resim: 2

ORC, “HALK GÜRSEL TEKİN’İ İSTİYOR” DEMİŞTİ

ORC, geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul İl Başkanlığı konusunda bir araştırma sonucu yayınlamış ve vatandaşların İl Başkanlığı koltuğunda Gürsel Tekin’i görmek istediğini duyurmuştu. Söz konusu araştırmaya göre mahkemenin kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin’i il başkanı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 67,2 olurken delegelerin oyları ile seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ise yüzde 32,8 seviyesinde kalmıştı.

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok - Resim: 3

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi): Yüzde 33,1

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok - Resim: 4

AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi): Yüzde 22,5

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok - Resim: 5

Zafer Partisi: Yüzde 8,1

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok - Resim: 6

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi): Yüzde 7

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok - Resim: 7

DEM Parti: Yüzde 6,3

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok - Resim: 8

İYİ Parti: Yüzde 5

Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok - Resim: 9

TİP (Türkiye İşçi Partisi): Yüzde 3,3

YMP: Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 2,3

Saadet Partisi: Yüzde 2

Anahtar Parti: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 3,3

