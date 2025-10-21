Bu da gençler anketi: CHP 10 puan fark attı! Üçüncü sırada DEM yok

ORC, “HALK GÜRSEL TEKİN’İ İSTİYOR” DEMİŞTİ

ORC, geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul İl Başkanlığı konusunda bir araştırma sonucu yayınlamış ve vatandaşların İl Başkanlığı koltuğunda Gürsel Tekin’i görmek istediğini duyurmuştu. Söz konusu araştırmaya göre mahkemenin kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin’i il başkanı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 67,2 olurken delegelerin oyları ile seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ise yüzde 32,8 seviyesinde kalmıştı.