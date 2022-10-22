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Bu da Hakkari Av Festivali! 24 tane Av tüfeği ele geçirildi

Hakkari sınırında yapılan arama faaliyetlerinde 24 av tüfeği ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 14:11
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Bu da Hakkari Av Festivali! 24 tane Av tüfeği ele geçirildi

Bu da Hakkari Av Festivali! 24 tane Av tüfeği ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kaçakçılara geçit vermediği belirtildi.

Açıklamada, Hakkari sınır hattındaki arama tarama faaliyetlerinde 24 av tüfeği, 24 namlu ve 24 alev gizleyen ele geçirildiği bildirildi.

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