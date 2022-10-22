Bu da Hakkari Av Festivali! 24 tane Av tüfeği ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kaçakçılara geçit vermediği belirtildi.
Açıklamada, Hakkari sınır hattındaki arama tarama faaliyetlerinde 24 av tüfeği, 24 namlu ve 24 alev gizleyen ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kaçakçılara geçit vermediği belirtildi.
Açıklamada, Hakkari sınır hattındaki arama tarama faaliyetlerinde 24 av tüfeği, 24 namlu ve 24 alev gizleyen ele geçirildiği bildirildi.
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