Cezaevinde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk soruşturmasında kilit isim olarak görülen Hüseyin Gün itirafçı olurken TELE 1 Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu tutuklanmıştı. Öte yandan TELE 1’e kayyum atandı.

Savcılığın iddiasına göre yabancı istihbarat servisleri ile bağlantılı olduğu belirtilen Gün’ün kriptolu mesajlaşma programı Wickr üzerinden Necati Özkan ve bazı yabancı istihbarat servisleri ile bağlantılı bazı kişiler ile görüştüğü vurgulandı. Öte yandan Gün’ün telefon kayıtlarında İmamoğlu ve Necati Özkan’a ait olduğu belirtilen isim kayıtlarının da yer aldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

YENİÇAĞ’dan Masum Gök’ün haberinde soruşturmanın kilit ismi Hüseyin Gün’ün AKP’li isimler ve iktidara yakınlığı bilinen iş adamları ile yaptığı görüştüğünü anlattığı emniyet ifadesi yer aldı.

Görüşmelerde el yazısı ile notlar tutan Gün, AKP’li Mehmet Sekmen’e FETÖ ile bağlantılı ‘Fuat Avni’ adlı sosyal medya hesabı hakkında sunum yaptığını anlattı.

AKP’Lİ İSİMLERLE LONDRA’DA FOTOĞRAFI ÇIKTI

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün haberinde ise Hüseyin Gün’ün AKP’li isimlerle bir fotoğrafı yer aldı. Söz konusu fotoğraf, 2010 yılında Londra’da çekildi. Fotoğrafta Hüseyin’in Gün’ün yanı sıra dönemin AB Baş müzakerecisi Egemen Bağış, dönemin Başbakan Danışmanı İbrahim Kalın’ın yanı sıra AKP’de ve iktidarda farklı görevlerde bulunan Kürşad Tüzmen, Yaşar Yakış ve Nursuna Memecan yer aldı.

Hüseyin Gün’ün organize ettiği ve Küresel Strateji Forumu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin batı ve Orta Doğu’da artan etkisi konuşuldu.

Casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün, emniyette verdiği ifadede söz konusu toplantı ve el yazısı ile yazdığı notta şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1923 yılından bugüne kadar Lordlar Kamarası’nı açtıran bir Türk yoktur. Lordlar Kamarası’nı açtıran tek Türk benim. 10 Şubat 2010 yılında Lordlar Kamarası’nda ‘Yükselen Türkiye’ toplantısını organize eden benim. Bu toplantılara Türkiye Cumhuriyeti devletinden yetkililer olurdu.”

Öte yandan söz konusu toplantı Global Strateji Forumu’nun internet sitesinde de yer aldı. Sitede toplantı şöyle anlatıldı:

“Avicenna Capital'den GSF Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Gün'ün girişimiyle düzenlenen ‘Gelişmekte Olan Bir Ağ Dünyasında Türkiye'nin Rolü’ başlıklı seminer, Lordlar Kamarası'nda gerçekleşti. AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış da dahil olmak üzere üst düzey bir Türk heyetinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'nin AB ile ilişkileri açısından batıya doğru, aynı zamanda Orta Doğu ve daha geniş bölgeyle ilişkileri açısından doğuya doğru artan etkisi ve rolü ve hızlı bir değişim döneminde oynayabileceği daha geniş ve yapıcı rol ele alındı.”