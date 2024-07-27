Bu da 'jammer'lı soygun. Araç sahipleri dikkat

Düzenleme: Kaynak: AA
Bu da 'jammer'lı soygun. Araç sahipleri dikkat

Sinyal kesici bir cihaz kullanarak kilitlenmesini engellediği araçları soyan hırsız, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Altay Çeşme Mahallesi'nde park halindeki üç araçtan çeşitli teknolojik ürünlerin çalınmasının ardından bir soruşturma başlattı.

Ekipler, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek S.C. isimli şahsın kimliğini tespit etti. Hırsızlık esnasında, park edilmiş araçların camlarını aparatlarla kırarak içindeki teknolojik ürünleri çaldığı belirlenen S.C. isimli hırsız kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

S.C.'nin "Otodan Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik" gibi birçok suçtan toplamda 53 kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından suçlamalarla adliyeye gönderildi.

Yapılan incelemede, S.C.'nin üzerinde araçların kapılarını kilitlenmesini engelleyen bir sinyal kesici (Jammer) cihaz bulundu. S.C.'nin park edilmiş araçların yanına yaklaşıp bu cihazı kullanarak kapıları açıp hırsızlık yaptığı belirlendi.

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