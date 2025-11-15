Aydın’ın Efeler ilçesindeki 4. Noter'de çalışan ve işlemlerde imza yetkisi bulunan Burcu Özkan, iddiaya göre; iş yerindeki kasada bulunan toplam 10 milyon lirayı zimmetine geçirdi.

Durumu fark eden diğer noter çalışları, polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Özkan'ı gözaltına aldı. Burcu Özkan hakkında, 'zimmet' ve 'hırsızlık' suçlarından iki ayrı soruşturma dosyası açıldı.

Özkan'ın zimmetine geçirdiği paranın 2,5 milyon lirasının noterin, kalan 7,5 milyon liralık kısmının ise noterdeki başka bir arkadaşına ait olduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burcu Özkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.