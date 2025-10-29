Dünyaca ünlü parapsikoloji uzmanlarının ve bilim insanlarının dikkatini bölgeye çekti. Uzmanlar, ormanın alışılagelmişin dışındaki manyetik ve elektromanyetik anomalilere sahip olabileceğini ifade etti.

Transilvanya'nın Kalbindeki doğa harikası Hoia-Baciu Ormanı, ürkütücü şöhretiyle küresel ilgi odağı oldu.

Bölge sakinleri ve macera arayan ziyaretçiler, ormanın özellikle merkezindeki garip bir şekilde bükülmüş ve spiralleşmiş ağaçların bulunduğu bölgede, boyutlararası bir geçidin varlığına inandıklarını dile getirdi.

MANYETİK ALAN ANORMALLİKLERİ VE FİZİKSEL ETKİLER

Ormanın gizemleri yalnızca hayalet ve UFO hikayeleriyle sınırlı kalmadı. Bölgeyi ziyaret eden birçok kişi, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve anksiyete gibi fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını rapor etti.

Uluslararası Paranormal Araştırmalar Enstitüsü'nden (IPI) ünlü araştırmacı Dr. Evelyn Reed, Hoia-Baciu'daki bu durumu değerlendirdi.

Dr. Reed, "Bölgedeki anomaliler, sadece psikolojik etkilerle açıklanamaz. Ağaçların doğal olmayan şekilleri ve ziyaretçilerin yaşadığı semptomlar, yüksek düzeyde elektromanyetik dalgalanmalara veya yer altı enerji akışlarındaki düzensizliklere işaret etti" ifadelerini kullandı.

UFO GÖZLEMLERİ VE KAYIP VAKALARI

Hoia-Baciu, özellikle 1968 yılında Cluj-Napoca'lı askeri teknisyen Emil Barnea'nın ormanın üzerinde uçan ve bilimsel olarak açıklanamayan bir diski fotoğraflamasıyla, uluslararası UFO camiasının gündemine oturdu. Bu çarpıcı görüntülerin ardından, birçok görgü tanığı benzer gözlemler yaptığını bildirdi.

İngiliz UFOlog ve Anomaly Review dergisinin editörü Nigel Watson, ormanın UFO aktivitesi açısından nadir bir çekim noktası olduğunu belirtti.

Watson, "Hoia-Baciu, elektromanyetik aktivitenin yüksek olduğu coğrafyalarda sıkça rastladığımız bir olay örgüsüne sahip. UFO gözlemleri ve elektronik cihazların arızalanması gibi durumlar, bilmediğimiz bir enerji türünün varlığını düşündürdü" diyerek ormanın sıradan bir yer olmadığını vurguladı.

Ormanın ismini aldığı rivayet edilen çoban ve 200 koyununun hiçbir iz bırakmadan kaybolması gibi vakalar da gizemi derinleştirdi.

Kaybolan insanların ve hayvanların hikayeleri, ormanın yalnızca paranormal bir aktivite merkezi değil, aynı zamanda tehlikeli bir bölge olduğu algısını pekiştirdi.

BİLİMSEL İNCELEME ÇAĞRISI

Cluj Üniversitesi'nden bir grup fizikçi, Dr. Reed ve diğer uluslararası uzmanların görüşleri doğrultusunda, ormanın yer altı jeolojik yapısı ve manyetik alanları üzerinde detaylı bir araştırma yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

Uzmanlar, bu araştırmaların, hem ağaçların bükülmesinin hem de kaybolma olaylarının ardındaki sır perdesini aralayabileceğini umduğunu dile getirdi.