Bir Seçil Erzan vakası daha! Takipçilerini dolandırıp kaçtı

Taylandlı YouTube fenomeni takipçilerini faiz geliri ile kandırarak 60 milyon dolar dolandırıp sahte kimlikle Endonezya’ya gitti. Pasaport alırken milli marşı okuyamayan Natthamon Khongchak emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

2022’DEN BERİ ORTALARADA YOK

YouTube kanalı üzerinden yatırım tavsiyeleri veren Taylandlı fenomen, paylaştığı cesur pozlarıyla da takipçi sayısını artırmış. Binlerce kişiyi kandıran fenomen milli marşı bilemeyince tutuklandı.

“Yüzde 35 faiz gelirli yatırım” bahanesiyle, takipçilerinden toplam 60 milyon dolar (2 milyar TL) alan Khongchak, 2022 yılından beri ortalarda görünmüyordu.

AKSANI ŞÜPHELİ BULUNDU

Endonezya’ya kaçan dolandırıcı fenomen burada pasaport çıkarmak için Endonezya uyruklu sahte bir kimlikle başvuru yaptı.

Aksanını şüpheli bulan görevliler fenomenden Endonezya milli marşını okumasını istedi. Khongchak, milli marşı okuyamadı. Tüm suçunu itiraf eden Khongchak, yanındaki annesiyle birlikte tutuklandı.

İki suç ortağı Tayland’da 70 yıl hapis istemiyle yargılanacak.