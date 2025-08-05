Bu da yaşandı! İŞKUR ilanı ile futbolcu aradılar

TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi dış transfer hamleleriyle dikkat çekerken, iş arama platformu İŞKUR üzerinden futbolcu arayışı sosyal medyada gündem oldu. Kulüp, 1 Ağustos'ta futbolcu alımı için ilan verdi. İlanda son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirtildi. Ancak ilan sadece 3 gün yayında kalabildi.
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9 KİŞİİ BAŞVURDU
Futbolculuk hayali kuran vatandaşlar, İŞKUR’da iş ilanları arasında "futbolcu" araması yaptığında karşılarında 52 Orduspor’un ilanını buldu. İlan, yayınlandığı ilk 3 gün içinde 9 kişi tarafından başvuru aldı. Beklenmedik şekilde dördüncü gün ilan sistemden tamamen kaldırıldı.
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