Bu defa erkekler dans etti kadınlar paraları taktı

İstanbul geceleri adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisi altında olan işletmeler birbirinden ilginç aktiviteler düzenleyerek bu ilgiyi diri tutmaya çalışıyor.

Sarıyer’deki bir gece kulübünde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen görüntülerde yarı çıplak erkek dansçılar kadınlara şov yaparken kadınlar da dansçılara para takma yarışına girdi.

Kimileri bu eğlence şeklini eleştirirken kimileri de bu tarz eğlencilerin dünyada yaygın olduğunu dile getirdi.