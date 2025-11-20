Yurtdışında firari durumda bulunan HDP eski Milletvekili Osman Baydemir Kuzey Irak’ın Duhok kentinde yapılan 6. Ortadoğu Barış ve Güvenlik (MEPS) 2025 Forumu’na katıldı. PKK terör örgütünün Suriye kanadının lideri olan Mazlum Kobani ile görüşmelere katılan Osman Baydemir’in Mazlum Kobani’nin sağ kolu gibi sürekli yanında bulunması dikkat çekti.







Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesrur Barzani ile görüşen Mazlum Kobani'nin yanında Osman Baydemir oturdu.





Bu görüşme öncesi dün yenilen akşam yemeğinde de Mazlum Kobani’nin yanında yine Osman Baydemir yer aldı.

Osman Baydemir’in Mazlum Kobani’ye bu kadar yakın olması “PKK Osman Baydemir’e Suriye’yle ilgili bir görev mi verdi” sorusunu gündeme getirdi.

Osman Baydemir 4 Kasım'da yine Kuzey Irak'a geçip Neçirvan Barzani ile görüşüp, ardından Suriye'nin kuzeyine giderek görüşmeler yapmıştı.



OSMAN BAYDEMİR KİMDİR

Osman Baydemir 1 Ocak 1971 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. 1994 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir yıl serbest avukatlık yaptı. 1995 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1995-2002 yılları arasında İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı, şube başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde DEHAP'tan Diyarbakır milletvekili adayı oldu; ancak parti barajı geçemediğinden seçilemedi. Mayıs 2003-Aralık 2003 tarihleri arasında ABD'de İngilizce eğitimi aldı. 2004 yerel seçimlerinde Demokratik Toplum Partisi’nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 25 Aralık 2013 tarihinde partisi BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi. Ancak kazanamadı. 2015 seçimlerinde HDP Şanlıurfa 1. sıra Milletvekili adayı olmuş ve HDP'nin seçim barajını aşması sonucu milletvekili seçilmiştir. Hakkında açılan davalar nedeniyle 2017 yılında yurtdışına gitti. 2018 yılında milletvekilliği düşürüldü.



