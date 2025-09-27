Bu diyetler kalp krizi ve inme riskini düşüyor! Uzmanlar anlattı

Küresel çaptaki bilimsel araştırmalar, beslenme alışkanlıklarının kalp ve damar sağlığı üzerindeki kritik rolünü çarpıcı şekilde ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle doymuş ve trans yağlardan, ilave şeker ve aşırı tuzdan uzak duran, sebze, meyve ve tam tahıllarla zenginleştirilmiş beslenme düzenlerinin kardiyovasküler olay riskini düşürdüğünü ifade etti.

Amerika Kardiyoloji Derneği (American Heart Association - AHA), yayımladığı kapsamlı bilimsel raporda, bireysel besinler yerine genel bir kalp dostu beslenme modelinin benimsenmesinin önemine dikkat çekti. AHA, bu tür diyetlerin ölümcül ve ölümcül olmayan kardiyovasküler hastalıkları (KVH), koroner kalp hastalığı ve inme riskini azalttığını belgeledi.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: AKDENİZ VE DASH DİYETLERİ ÖN PLANA ÇIKTI

Dünyaca ünlü uzmanlar da bilimsel bulguları destekleyen açıklamalarda bulundu. Harvard Tıp Fakültesi'nden Kardiyolog Dr. David S. Ludwig, beslenmenin kalp sağlığı üzerindeki etkisini "Hayat tarzı seçimleri, genetik eğilimlerden bile daha güçlü bir belirleyici olabilir" sözleriyle özetledi.

Dr. Ludwig, özellikle işlenmiş gıdalar ve ilave şeker tüketimini kısıtlamanın, kronik inflamasyonu ve insülin direncini azaltarak kalp damarlarını koruduğunu belirtti.

Özellikle iki beslenme modeli, araştırmacıların odak noktası oldu:

Akdeniz Diyeti: Zeytinyağı, kuruyemişler, sebzeler, meyveler ve balık ağırlıklı bu modelin, KVH riskiyle ters orantılı olduğu kanıtlandı. İspanya'daki ünlü PREDIMED Çalışması (Prevención con Dieta Mediterránea), Akdeniz diyetini uygulayan katılımcıların, kalp krizi, inme veya KVH'ye bağlı ölüm riskini yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığını gösterdi.

DASH Diyeti (Hipertansiyonu Durdurmak İçin Beslenme Yaklaşımları): Başlangıçta yüksek tansiyonu düşürmek için oluşturulan bu diyet, düşük sodyum ve yüksek potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle öne çıktı. Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü (NHLBI) tarafından desteklenen araştırmalar, DASH diyetini uygulamanın, özellikle yüksek tansiyonu olan bireylerde kan basıncını belirgin ölçüde düşürdüğünü ve lipid profillerini iyileştirdiğini ifade etti.

YENİ ÇALIŞMALARIN ODAK NOKTASI: YAĞLAR VE LİF

Yeni bilimsel çalışmalar, hangi besin gruplarının kalp sağlığı için kritik olduğunu detaylandırdı.

Kaliforniya Üniversitesi Davis Sağlık Merkezi'nden Kardiyovasküler Diyetisyen Margaret Junker, doymamış yağların önemine dikkat çekti.

Junker, zeytinyağı, avokado yağı ve kuruyemişlerden elde edilen sıvı bitkisel yağların, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü (kötü kolesterol) düşürerek kalp hastalığı riskini azalttığını belirtti. Buna karşın, katı hayvansal yağlar, margarin ve tropikal yağların (hindistan cevizi, hurma yağı) tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, lifli gıdaların koruyucu etkisi bilimsel olarak doğrulandı. Yulaf, kuru baklagiller, sebze ve meyvelerde bolca bulunan çözünür lifin, kolesterol emilimini azaltarak kan kolesterol düzeylerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olduğu kayda geçti. Bilim insanları, günde en az 25-30 gram lif tüketimini önerdi.

Beslenme bilimindeki en son veriler, kalp sağlığını korumanın pahalı takviyelere veya aşırı kısıtlayıcı diyetlere değil, dengeli ve bütüncül bir beslenme düzenine bağlı olduğunu gözler önüne serdi.