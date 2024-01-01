Bu dolandırıcılık yöntemi de yeni çıktı. Yanına arabayla yaklaştı olanlar oldu

Sabahtan Seda Nur Günaydın’ın haberine göre, Ali Ç.(63), yolda yürüdüğü esnada yanında siyah bir araba belirdi.

Soner A.(55) adlı şahıs, aracının şoför koltuğunda otururken Ali Ç.'yi gördü ve “Yurt dışında yaşıyorum, hayır yapmak istiyorum, paramı değiştirir misin?” diye seslendi.

Soner A.'yı tanımayan Ali Ç., ona yardım etmek istedi ve dolandırıldığını anlamadı. Cüzdanını çıkaran Ali Ç., yaklaşık 5 bin liralık parasını aracın içindeki Soner A.'ya verdi. Soner A. da ona karşılığında yaklaşık 150 Euro verdi.

SAVCILIK'TAN YAŞLILIK VURGUSU

Ali Ç., parasını aldıktan sonra yola devam etti. Sonra elindeki banknotları bozdurmak için kuyumcuya gitti. Kuyumcu banknotların sahte olduğunu söyleyince, Ali Ç. büyük bir şok yaşadı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, şüpheli Soner A.'nın ifadesini almak istedi. Ancak Soner A.'nın başka kişileri de dolandırdığı ve bu yüzden tutuklanarak cezaevine konduğu anlaşıldı. Soruşturmada SEGBİS ile ifade veren Soner A., suçlamaları reddetti ve “Müştekiyi biliyorum ama tanımıyorum. Onu dolandırmadım” dedi.

Dolandırılan müştekinin yaşı nedeniyle sahte banknotlardaki “GEÇERSİZ” yazısını göremediği belirtildi. Şüpheli Soner A. hakkında “Dolandırıcılık” ve “Parada sahtecilik” suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.