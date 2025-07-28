Bu dondurmaları sakın tüketmeyin! Raflardan toplatılıyor

ABD merkezli dondurma markası Rich’s Ice Cream, olası Listeria monocytogenes kontaminasyonu gerekçesiyle 110 binden fazla ürününü geri çağırdı.



İlk olarak haziran ayında başlatılan süreç, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Sınıf II tehdit düzeyi olarak güncellendi. Bu sınıflandırma, söz konusu ürünlerin geçici veya tıbbi olarak tedavi edilebilir sağlık sorunlarına yol açabileceği anlamına geliyor.

Şirketin geri çağırması yalnızca Amerika Birleşik Devletlerini kapsamıyor. Etkilenen dondurma ürünlerinin Bahamalar’ın Nassau kentinde de satıldığı açıklandı.



Tüketicilerin ürünlerinin geri çağrılan partiler arasında yer alıp almadığını anlamak amacıyla Lot #24351 ile #25156 arasındaki seri numaralarını kontrol etmesi belirtildi. Geri çağrılan ürünler arasında, Rich’s markasına ait yaklaşık bir düzine farklı tatlı çeşidi bulunuyor.