Bu dondurmanın fiyatı dudak uçuklatıyor! Kapış kapış satılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu dondurmanın fiyatı dudak uçuklatıyor! Kapış kapış satılıyor

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kilogramı bin lira olan fıstık ezmeli çikolatalı dondurma yok satıyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Kent genelinde öğle saatlerinde gölgede sıcaklıklar 35-40 dereceleri bulurken güneş altındaki termometreler 40 dereceyi aşıyor.


SICAKLAR TATLICILARI İNOVASYONA İTTİ


Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren tatlıcı Zeynep Geyik ise sıcak havalara özel Kahramanmaraş dondurmasını fıstık ezmesine sarıp çikolata sos ile hazırladı. Kilogramı bin liradan satılan fıstık ezmeli, çikolatalı dondurma Adana sıcaklarında adeta yok satmaya başladı.


"SATIŞLARIMIZ UMDUĞUMUZDAN GÜZEL GİDİYOR"


İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Adana sıcaklarından dolayı insanlar soğuk, serinletici tatlılara yöneliyor. Bizde bunun için fıstık ezmeli, çikolata kaplı dondurma yaptık. Biz bu ürünü çıkarttığımızdan bu yana her gelen müşterimiz beğeniyor. Satışlarımız umduğumuzdan güzel gidiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte satışlar canlandı" ifadelerini kullandı.


"BU DONDURMA İNSANLARIN HOŞUNA GİDİYOR"


Porsiyonu 195 liradan satılan dondurmanın kilogramının bin lira olduğuna değinen Geyik, "İnsanlar bu dondurmayı kilo olarak da istiyor, adet olarak da alıyor. Bazı öğretmenler, sınavı güzel geçen öğrencilere dağıtmak için bu üründen 15-20 tane alıyor. Satışlar çok güzel. Hem fıstık ezmeli hem de çikolatalı olduğu için bu dondurma insanların hoşuna gidiyor" diye konuştu.

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