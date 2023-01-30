﻿Bu dualara ''amin'' denir

"Evladı Resul" soyundan gelen dedesi Kureyşanlı Seyyid Mahmud Hayrani'nin torunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Konya Akşehir'deki türbe ziyaretinde izledim.

Prof. Dr. Muhammet Akbaş'ın "Fatiha" çağrısından sonra Ankara İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu özetle şu duayı okudu:

-"En büyük facia zor ve zorbalığın Takva ve kutsallık elbisesini giydiği zamandır. 'Zulmeden bir dindardan daha kötüsü zalim bizden diye susan dindardır' diyenlerin geleneğini İslam dünyasında egemen kıl ya Rabbim.

-'Ey Muaviye, Sarayı kendi paranla yaptırdıysan israf, halkın parası ile yaptırdıysan haramdır, ihanettir' diyenlerin ve 'tek hurma ile beslenen Peygamber' ve 'Yamalı cübbe giyen Ömer' hikayeleriyle halkı kandırıp kendileri için saray ve villalar inşa ettiler diyen eleştiri yapan muhalefet pirlerinin muhteşem vicdanlarının izinden gitmeyi hepimize lütfet Allah'ım.

-Kitleleri kutuplaştırarak farklılıkları şeytanlaştıranlara karşı 'Tevhid aynı inancı paylaşanların bir arada yaşaması değil farklı inancı paylaşanların adaletle bir arada yaşamasıdır' diyenlerin kutuplaştırma oyunlarını bozan feraset ve basiretini hepimize nasip eyle Allah'ım.

-'Sonradan ilahi adaleti göklere çıkardılar ki yeryüzünde ondan söz edilmesin' diyen yeryüzü adaleti tutkusunu içimizden eksik etme ya rabbim.

-'Helalin adı kaldı gören yok, haram kapışıldı doyan yok' diyenlerin erdemini bizlere de bahşet Allah'ım."

Kırbaşoğlu son bölümde Kılıçdaroğlu'na "nasihat" duası da etti:

-'Politikacı politikayı bıraktığında başladığından daha fakir bırakmalıdır' şeklindeki muhteşem erdemli yönetici tanımını bütün yöneticilerimizin ve politikacılarımızın benlik ve kişiliklerinin ayrılmaz bir parçası eyle ya Rabbim.

-İktidara gelirseniz hâl ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın kendinizi beğenmişlik etmeyin, size ait olmayan şeyleri almayın güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun.

-Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur.

-'İktidar geçicidir ve herkes er veya geç önce milletin sonra hukukun ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir' diyen ahlak şuurunu Adalet zihniyetini ve tevazu kültürünü rehber edinmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım.

Törene katılanlara eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt de "Akşehirli Seyyid Mahmud Hayrani ve Kılıçdaroğlu" adlı kitabını dağıttı.

Değerli okurlarım,

Prof. Dr. Niyazi Akyüz, "İşte size Akşehir'den Tunceli'ye Seyyid Kemal panoraması" diyerek CHP liderinin soyağacı hakkında özetle şu bilgiyi verdi:

-"CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun dedesi Seyyid Mahmud Hayranî'dir ve Kureyşan Ocağına mensuptur.

Hayrani, Hz. Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli ile birlikte Anadolu'nun İslamlaştırılması için çalışmıştır.

Hacca giden Müslümanlar türbesini ziyaret edip dua ederler.

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in naaşı, önce Evladı Resul soyundan gelen Seyyid Mahmud Hayrani'nin türbesinin içine defnedilmiştir.

Bursa'ya defnedilmesi için vasiyeti olduğu anlaşılınca sadece iç organları orada bırakılmış naaşı Bursa'ya defnedilmiştir.

Hayrani'nin dedesi 1141 doğumlu Seyyid Şeyh Mahmud-u Kebir künyesiyle tanınan Hacı Kureyş'tir."

Değerli okurlarım,

AKP'den milletvekili de olan merhum Turgut Özal'ın özel kalem müdürü Feyzi İşbaşaran dedi ki;

-"Kemal Bey Seyyid soyundan olan Kemal Bey'i ayağa kalkarak karşılardı."

Bu sözler Kılıçdaroğlu'na defalarca hakaret eden Süleyman Soylu'ya ve "Bay Kemal diye dalga geçiyorum" diyen Recep Tayyip Erdoğan'a -utanıp özür dilerler mi bilmem ama- en azından kapak olsun…

Değerli okurlarım,

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan gazetecilere eşlik etti. Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları Muhittin Böcek ve Vahap Seçer de Akşehir'e geldiler.

Başkan Seçer sohbetimizde dedi ki;

"Mersin'de 272 yeni otobüsümüzün son 41'inin teslimatına katılan Sayın Kılıçdaroğlu muhtarlarımızla toplantı yaptı.

Batman Kesmeköprü Mahalle Muhtarı İdris Dezen dedi ki;

-'Son 2 aydır Batman'da 20, 23 yaşlarında üniversite mezunu işsiz 7 genç intihar etti. Bugüne kadar CHP'ye hiç oy çıkmadı ama bundan sonra var gücümüzle size çalışacağız.'

İş dünyasının iki temsilcisi özetle şöyle dediler:

-'Sinan Ateş cinayetinin üzerine gittiği ve aydınlatılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ediyoruz.'

Sayın Kılıçdaroğlu konuyu siyaset üstü ele aldığını vurguladı."