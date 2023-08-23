Bu durumlarda içilen su faydadan çok zarar veriyor. Herkesin yaptığı büyük hatalar ortaya çıktı

Faydaları saymakla bitmeyen suyun yanlış durumlarda içildiğinde korkutan zararları ortaya çıktı.

Bu durumlarda içilen su faydadan çok zarar veriyor. Herkesin yaptığı büyük hatalar ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Beslenme düzeninin olmazsa olmazları arasında yer alan su içmenin mucize faydaları biliniyor.

Uzmanların ise, vatandaşlara sık sık su yeterli miktarda su içmeleri konusunda uyarıları gelmeye devam ediyor. Ancak bazı durumlarda su içilmesi sağlığa zarar verebildiği ortaya çıktı.

İŞTE SU İÇMENİN FAYDADAN ÇOK ZARAR VEREBİLDİĞİ DURUMLAR…

-Uyku arasında

-Acı yedikten sonra

-Egzersizden hemen sonra

-Yemeği fazla kaçırdıktan sonra

SU ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Su zehirlenmesi çok fazla su tüketimine bağlı meydana gelen beyin fonksiyonu bozulmasıdır. Kandaki sodyum seviyesinin litre başına 135 milimolün altına düşmesi hiponatremi olarak adlandırılır. Sodyum hücrelerin içindeki ve dışındaki sıvı dengesinin korunmasını sağlar. Su tüketimine bağlı sodyum seviyesi düşüşünde sıvılar hücrenin dışından içeriye doğru hareket eder. Bu da hücrelerin şişmesine neden olur. Hücrelerin su ile şişmesi beyin hücrelerinde meydana geldiğinde bu durumun ciddi sonuçları olabilir.

SU ZEHİRLENMESİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ;

Bağ ağrısı,

Mide bulantısı,

Kusma olarak belirlenmiştir.

Su zehirlenmesinin ciddi belirtileri;

Uyuşukluk,

Kas zayıflığı,

Kramp,

Kan basıncında artış,

Çift görme,

Bilinç bulanıklığı,

Nefes almada zorluk olarak ifade edilebilir.

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