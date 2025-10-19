CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin sıkıntılarını dinledi. Geçen yıl patatesini satamadığını, ürünlerin depolarda çürüdüğünü belirten üretici Şaban Akkoyun, "Bu saatten sonra çiftçiliği bırakıyorum. Bundan sonra eken namerttir" diye tepki gösterdi. Gürer de "Devlet devreye girmeli. Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapmalı. Toprak Mahsulleri Ofisi alım yaptığı zaman tüccar da bölgeye gelir. Çünkü biri ürün alıyorsa seni boğamaz. Ama şu anda senin adına kimse yok. Olmayınca tüccar piyasayı boğuyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerle bir araya gelerek yaşanan ekonomik sıkıntıları yerinde dinledi. Üretici Şaban Akkoyun, 55 dönüm yer için 650 bin lira nakit parayla başladığını, kooperatiften 140 bin lira borçla gübre aldığını ve geri kalan kısmını da kredi kartıyla çözmeye çalıştığını belirterek, "Sezonun sonunda toplam 1 milyon 100 bin lira maliyetim oldu. 30 dönüm yerden sattığım patatesten 250 bin lira kazandım. Geri kalan patatesimin getireceği para da 250 bin lira. Yani toplam 500 bin lira. Sadece 650 bin liramı altına yatırsaydım şu anda 1 milyon 300 bin lira ederdi. Namus ve şeref sözü veriyorum, bu saatten sonra çiftçiliği bırakıyorum. Bundan sonra eken namerttir. Bu tarlaları bırakıyorum, yeter. Bu tarlalarda çalışa çalışa battık. Bu ellerimiz çalışa çalışa batıyor" diye tepki gösterdi.

"ÇALIŞA ÇALIŞA BATTIK, BİZİM HAKKIMIZI YİYENE HARAM, ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

Akkoyun, elindeki tüm arazilerden vazgeçme kararı aldığını belirterek, “Şu anda 150 dekar arazim vardı, hepsini bırakıyorum. Bu sene 55 dönüm patates, 6 dönüm fasulye ektim. Toplam maliyetim 1 milyon 100 bin lira. Alacağım para ise sadece 550 bin lira. Eğer elimdeki nakit parayı nisan ayından bu yana altına yatırsaydım, şu anda 1 milyon 300 bin lira artıdaydım. Kendim başka bir yerde çalışsaydım yine kardaydım. Çalışa çalışa battık, bu toprakta battık. Bizim hakkımızı yiyene haram, zehir zıkkım olsun. Çalışarak battım ben" dedi.

Üretici, hiçbir kamu desteği alamadığını da dile getirerek "Bir lira desteğimiz yok. Bizi hep kandırıyorlar. Gübre desteği, mazot desteği diyorlar ama ben bir lira bile destek almadım. Girsinler sicilime baksınlar. On yıldır profesyonel çiftçilik yapıyorum. İthal hayvan getirdim, battım. Hayvancılığa girdim, yine battım. Bir şap hastalığı çıkar, devlet önlem alamaz, aşısını yaptıramaz. Arkasından pazarı kapatır. Büyük üreticilerin, bakanların çiftlikleri mal satmak için rekor kırar. Bizleri burada batırdılar. Batırdınız! Bundan sonra beton yiyin" diye konuştu.

"100 TON PATATESİM VARDI, 70 TONUNU 3-5 LİRAYA SATTIK"

Geçen yıl patatesini satamadığını, ürünlerin depolarda çürüdüğünü belirten Akkoyun, şöyle devam etti:

"100 ton patatesim vardı, 70 tonunu 3-5 liraya sattık. 28 tonunu satamadık, ineklere verdik. Köylülerin ineklerine gönderdik. Market zincirleri, şu üç harfliler var ya, şeytan gibi. Onlar 7,5 liraya fiyat açıklıyor, buraya gelen aracılar 4-5 liraya bizden patates almaya çalışıyor. Maliyetimizin altında fiyat veriyorlar. Diyorlar ki 1,5 lira işçilik, 50 kuruş çuval maliyeti, 50 kuruş kâr koyayım, geriye 4 lira kalıyor. Şu patatesi sıradan topluyorum, çuvalı çıkarıyorum. Onlar gelsin bu patatesin yarısını almaz, leke var diye beğenmez, orta boyunu almaz, seçmece mal götürür. Sonra o patatesi marketlerde 19 liraya satar. Şuradan mal 7,5 liraya market deposuna gidiyor. Nakliyesini koysanız 9 liraya mal oluyor. Market 19 liraya satıyor ama köylünün elinde sadece 4 lira kalıyor."

GÜRER: "ÜRETİCİ ALINAN ÜRÜN FİYATLARI ÜÇ BEŞ KAT ARTIYOR"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticinin ifade ettiği noktalara dikkat çekerek “Ben tarlada geziyorum, geçenlerde Niğde’de bir markete gittim; patatesi 17 liradan satıyorlardı. Burada tarlada yarısı kalmış. Üretici maliyete satamıyor. Üretici alınan ürün fiyatları üç beş kat artıyor. Birde uzak illere giderse nakliye gideri de üzerine biniyor. Sürüm azalıyor. Pazar daralıyor" dedi.

Bir başka üretici de "Üretici de dertli, tüketici de. Bu aradaki farkı kim yiyor, kim bu doymayanlar?” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP'li Gürer, kamucu bir yaklaşımın esas alınması gerektiğini belirterek, "Devlet devreye girmeli. Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapmalı. Toprak Mahsulleri Ofisi alım yaptığı zaman tüccar da bölgeye gelir. Çünkü biri ürün alıyorsa seni boğamaz. Ama şu anda senin adına kimse yok. Olmayınca tüccar piyasayı boğuyor" diye konuştu.

ÜRETİCİ: "YİNE STOKÇULAR ALDI, YİNE AĞABABALAR TOPLADI"

Üretici Şaban Akkoyun, devlet kurumlarının da piyasada güven vermediğine değinerek şunları kaydetti:

“Toprak Mahsulleri Ofisi 13,5 lira açıkladı ama buğdayı 11 liradan aldı. Tarım Kredi Kooperatifi ‘mal alacağım’ diyor ama gidip bir ağababanın malını 18 liradan, 17 liradan alıyor. Sonra 9,5 liraya o malı topluyor, depoluyor, sonra da ‘zarar ettik’ diyor. Zararı kim çekiyor? Yine gariban çiftçi. Geçen yıl patates martın ortasında 10 lira dediler. Vallahi billahi biz burada 5 liraya satamadık. Niye? Yine stokçular aldı, yine ağababalar topladı. Birkaç gün sonra yine piyasayı ellerine geçirecekler. Biz ne bulursak satıp bu işi bırakmak istiyoruz. Artık bizden geçti.”

Görüşmede söz alan bir genç üretici ise "Şurada dört tane genç çiftçi var, Avrupa’ya gitmenin yollarını arıyorlar" diyerek umutsuz olduğunu dile getirdi.