﻿Bu eğitim sistemiyle yol almamız çok zor

Milli Eğitim Bakanlığı, asli görevi olan eğitim ve öğretimi bırakmış durumda. Başka bir bakanlık gibi davranmaya devam ediyor. Öğrencilerin gerçek sorunlarına çözüm bulması gereken kurum, yandaşlara bakanlıkta yer bulmaya çalışıyor. Liyakat ve yeterlik rafa kaldırılmış durumda. Yapılan atamalarla bakanlığın hafızası yok olmuş durumda. Bu nedenle eğitim için yapılacak olan düzenlemeler, hayata geçirilemiyor. Sadece sözde kalıyor. Geçen hafta öğrencilere acilen okulda bir övün yemek verilmesini önermiştim. Ülkenin durumu ortada, öğrencilerin beslenme çantaları bir dilim ekmekle okula geliyor. Veliler haykırıyor, alamıyoruz.

Bu durumda bakanlığın ne yapması gerekir. Derhal önlemleri alarak okullarda bir övün yemek uygulamasını başlatması gerekir. Okullarımız bu konuya yabancı değil. Geçmiş dönemlerde yardıma muhtaç öğrenciler için böyle bir uygulama başlatılmıştı. Ama bakanlıktan ses yok. 18 milyon öğrenci sanki başka bir ülkede, okula aç geliyormuş gibi davranıyor.

Öğrenci başına 300 euro

Sağ olsunlar birçok belediye ve kuruluşlar, çağrımıza cevap verdiler. Ama halka refah sözü veren hükümet, kulağının arkasına yatarak halkın feryadını duymamazlıktan geliyor. Halkın arasındayız, halkın hiçbir sorunu yok. Marketlerde ki raflar dolu diyenlerin bu sözleri karşısında, dün vatandaşlarla konuştum. Kur korumalı bankalarda paralı olanlarla değil. Zamlar karşısında şaşkına dönenlerle. "Yetiştiremiyoruz. Önümüz kış bir mont bin lira nasıl alacağız. Çocukların ayaklarında onları soğuktan koruyacak bir bot yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililer ailelere öğrenci başına bir kış yardımı yapsınlar. Almanya öğrenci başına ailelere 300 euro para verdi. Bizi bu duruma onlar getirdi." diyerek dertlerini dile getirdiler.

Fatih, israf projesi oldu

Bu satırları yazarken MEB Sayıştay denetim raporları geldi. Raporlar "Eğitim sisteminin baştan koktuğunu" ortaya koydu. Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının ihtiyacın üzerinde satın alındığı, AB'den gelen paraların amacı dışında kullanıldığı, FATİH Projesi ile meslek liselerine yönelik projelerde çok sayıda mevzuata aykırılıklar bulunduğu ortaya çıktı.

Milyarlarca lira harcanan FATİH Projesi'ndeki aksaklıklar da denetim raporuna yansıdı. Oysa bu projeyle bütün okullar birbirine bağlanacak, eğitimde eşitlik ortaya çıkacaktı. İktidar öğrencilerin bir ellerinde Kuran, bir ellerinde bilgisayar olacağını söyleyerek, halka projeyi sunmuştu. Meydanlarda yapılan konuşmalarda, Fatih Projesiyle uzaya gideceğimiz duyurulmuştu. Oysa raporda yer alan bilgilere göre, 408 milyon 789 bin TL harcanan proje ortada yok. Projenin arkasından Meslek liselerini çağdaş bir düzeye çıkarmak için başlatılan "Ortaöğretimde Maker Hareketi" adlı yatırım projeye 35 milyon TL harcandı. Yapılan projenin ölçüm ve analizine yapılmadığı için 35 milyon TL harcanan projenin boşa gitmesine neden oldu. Bütün bu olumsuzluklar, yanlışlar başından söylediğimiz gibi yandaşa para kazandırmanın yüzünden başarısız oldu. Olan halkımıza, gençlerin geleceklerine oldu. Bakalım bu yanlış ve yalan projelerle nereye kadar gidecekler.