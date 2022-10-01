1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Yaşar ÖZAY
Yaşar ÖZAY

Bu eğitim sistemiyle yol almamız çok zor

[email protected]
YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
1 Ekim 2022 Cumartesi

Milli Eğitim Bakanlığı, asli görevi olan eğitim ve öğretimi bırakmış durumda. Başka bir bakanlık gibi davranmaya devam ediyor. Öğrencilerin gerçek sorunlarına çözüm bulması gereken kurum, yandaşlara bakanlıkta yer bulmaya çalışıyor.  Liyakat ve yeterlik rafa kaldırılmış durumda. Yapılan atamalarla bakanlığın hafızası yok olmuş durumda. Bu nedenle eğitim için yapılacak olan düzenlemeler, hayata geçirilemiyor. Sadece sözde kalıyor. Geçen hafta öğrencilere acilen okulda bir övün yemek verilmesini önermiştim. Ülkenin durumu ortada, öğrencilerin beslenme çantaları bir dilim ekmekle okula geliyor. Veliler haykırıyor, alamıyoruz.

Bu durumda bakanlığın ne yapması gerekir. Derhal önlemleri alarak okullarda bir övün yemek uygulamasını başlatması gerekir. Okullarımız bu konuya yabancı değil. Geçmiş dönemlerde yardıma muhtaç öğrenciler için böyle bir uygulama başlatılmıştı. Ama bakanlıktan ses yok. 18 milyon öğrenci sanki başka bir ülkede, okula aç geliyormuş gibi davranıyor.

Öğrenci başına 300 euro

Sağ olsunlar birçok belediye ve kuruluşlar, çağrımıza cevap verdiler. Ama halka refah sözü veren hükümet, kulağının arkasına yatarak halkın feryadını duymamazlıktan geliyor. Halkın arasındayız, halkın hiçbir sorunu yok. Marketlerde ki raflar dolu diyenlerin bu sözleri karşısında, dün vatandaşlarla konuştum. Kur korumalı bankalarda paralı olanlarla değil. Zamlar karşısında şaşkına dönenlerle. "Yetiştiremiyoruz. Önümüz kış bir mont bin lira nasıl alacağız. Çocukların ayaklarında onları soğuktan koruyacak bir bot yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililer ailelere öğrenci başına bir kış yardımı yapsınlar. Almanya öğrenci başına ailelere 300 euro para verdi. Bizi bu duruma onlar getirdi." diyerek dertlerini dile getirdiler.

Fatih, israf projesi oldu

Bu satırları yazarken MEB Sayıştay denetim raporları geldi. Raporlar  "Eğitim sisteminin baştan koktuğunu" ortaya koydu. Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının ihtiyacın üzerinde satın alındığı, AB'den gelen paraların amacı dışında kullanıldığı, FATİH Projesi ile meslek liselerine yönelik projelerde çok sayıda mevzuata aykırılıklar bulunduğu ortaya çıktı.

Milyarlarca lira harcanan FATİH Projesi'ndeki aksaklıklar da denetim raporuna yansıdı. Oysa bu projeyle bütün okullar birbirine bağlanacak, eğitimde eşitlik ortaya çıkacaktı. İktidar öğrencilerin bir ellerinde Kuran, bir ellerinde bilgisayar olacağını söyleyerek, halka projeyi sunmuştu. Meydanlarda yapılan konuşmalarda, Fatih Projesiyle uzaya gideceğimiz duyurulmuştu. Oysa raporda yer alan bilgilere göre, 408 milyon 789 bin TL harcanan proje ortada yok. Projenin arkasından Meslek liselerini çağdaş bir düzeye çıkarmak için başlatılan "Ortaöğretimde Maker Hareketi" adlı yatırım projeye 35 milyon TL harcandı. Yapılan projenin ölçüm ve analizine yapılmadığı için 35 milyon TL harcanan projenin boşa gitmesine neden oldu. Bütün bu olumsuzluklar, yanlışlar başından söylediğimiz gibi yandaşa para kazandırmanın yüzünden başarısız oldu. Olan halkımıza, gençlerin geleceklerine oldu. Bakalım bu yanlış ve yalan projelerle nereye kadar gidecekler.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Terörün yarattığı reaksiyon
﻿Terörün yarattığı reaksiyon
﻿Ahmet GÜRSOY
﻿Terörün yarattığı reaksiyon
﻿ABD'nin standardı, "ulusal çıkarlar" ise...
﻿ABD'nin standardı,
﻿Arslan BULUT
﻿ABD'nin standardı, "ulusal çıkarlar" ise...
﻿'Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz'
﻿'Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz'
﻿Arslan TEKİN
﻿'Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz'
﻿Perde gerisi kararan eylem!!!
﻿Perde gerisi kararan eylem!!!
﻿Mehmet FARAÇ
﻿Perde gerisi kararan eylem!!!
﻿15 milyon ağaç kesilecek
﻿15 milyon ağaç kesilecek
﻿Murat AĞIREL
﻿15 milyon ağaç kesilecek
﻿Soylu'nun istifası yetmez Erdoğan da istifa etmeli
﻿Soylu'nun istifası yetmez Erdoğan da istifa etmeli
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Soylu'nun istifası yetmez Erdoğan da istifa etmeli
﻿Engelsiz bankacılık mümkün mü?
﻿Engelsiz bankacılık mümkün mü?
﻿Remzi ÖZDEMİR
﻿Engelsiz bankacılık mümkün mü?
﻿Vay arkadaş!..
﻿Vay arkadaş!..
﻿Selcan TAŞÇI
﻿Vay arkadaş!..
﻿Bu eğitim sistemiyle yol almamız çok zor
﻿Bu eğitim sistemiyle yol almamız çok zor
﻿Yaşar ÖZAY
﻿Bu eğitim sistemiyle yol almamız çok zor
﻿Bir tek siz akıllısınız!
﻿Bir tek siz akıllısınız!
﻿Servet AVCI
﻿Bir tek siz akıllısınız!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.