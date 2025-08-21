Bu eklentiyi kullananlar telaşa kapıldı! Hemen silin uyarısı yapıldı

Koi Security'nin yayımladığı rapora göre, FreeVPN.One isimli Chrome uzantısı, kullanıcı hiçbir işlem yapmasa dahii web sayfası yüklemesinden yaklaşık 11 saniye sonra otomatik olarak ekran görüntüsü alıyor. Bu durum sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşlemekle birlikte gizlilikle ilgili yeni endişelere de yol açtı

Eklenti tarafından otomatik olarak ekran görüntüsü alınması hassas ve özel kabul edilen bilgilerinde yerel cihazda tamamen görünür hale gelmesine olanak tanıyacağından bazı uzmanlarca bu eklentiyi kaldırmanın daha güvenli olduğu beyan ediliyor.

Öte yandan FreeVPN.One kullanıcıların konum ve cihaz bilgilerini talep ediyor ve başlangıçta bu bilgileri sunuculara gönderiyor.


Bununla birlikte olayın sosyal medya gündeminde yer almasıyla söz konusu geliştirici ayrıca bu özelliğin şu anda varsayılan olarak aktif olduğunu, ancak gelecekte kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabileceğini söyledi. Görüntülerin para kazanma amacıyla saklanmadığını belirtti.

