Bu emekliler temmuzda hesabını kontrol etsin! Yüzde 0 zam görecek

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıkladı.

Asgari ücret, son olarak aralık ayında yapılan müzakereler sonucunda 17.002 TL olarak belirlenmişti.

AKP hükümeti, asgari ücrete yılda iki kez zam yapma uygulamasını senede bir defaya düşürmüştü.

4 MİLYON EMEKLİYE YÜZDE 0 ZAM

Emekli maaşlarında ise kök maaş hala 10.000 TL.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda emeklilere refah payı verilmeyeceğini açıkladı. Bu nedenle kök maaşları 10.000 TL’nin altında olan yaklaşık dört milyon emeklinin sıfır zam alması neredeyse kesinleşti.

REFAH PAYI DA YOK

Emekliler, beş aylık enflasyona göre yüzde 22,72’lik zammı garantiledi. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla emekli zammı yüzde 25-26 seviyesinde olacak. Ancak kök aylıkları 10.000 TL’den düşük olan yaklaşık dört milyon emekli sıfır zam alacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine resmi enflasyon kadar (yaklaşık yüzde 25-26) zam yapılmasının yasa gereği olduğunu belirten Prof. Dr. Aziz Çelik, bu kuralın tüm emeklileri aynı şekilde etkilemediğini vurguladı. Yaklaşık dört milyon emeklinin sıfır veya enflasyonda çok düşük zam alabileceğini ifade etti.

Çelik, en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL’nin resmi enflasyon oranında artırılması için yasa değişikliği gerektiğini belirtti. Ancak şu an için hükümetten/AKP’den bu yönde bir yasa teklifi gelmedi.