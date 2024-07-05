Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı

Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı
Düzenleme: Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi 10 bin TL maaş alarak ekonomik anlamda zorluklar yaşayan 39 bin 954 emekli vatandaşa 11'inci kez bin 500'er TL destek ödemesi gerçekleştirdi.

1/7
Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1,64 olarak duyuruldu.

2/7
Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı 2

Böylelikle milyonlarca emekli vatandaşarın maaşına gelecek zammı belirleyen 5 aylık enflasyon farkı oranı da yüzde 24,73 oranında gerçekleşti.

3/7
Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı 3

Fakat sayıları yaklaşık 3,7 milyonu bulan emekli vatandaşlar ise zam alamama tehlikesi ile burun buruna geldi.

4/7
Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı 4

Kök maaş sebebiyle 1 milyon emekli hiç zam alamayacak. 2,7 milyon emeklinin maaşına yansıyacak zam oranı ise yüzde 24,73 oranının altında kalacak.

5/7
Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı 5

EMEKLİYE BİN 500 LİRA DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), maaşı 10 bin TL olan emekli vatandaşlara destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

6/7
Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı 6

Yapılan açıklamada ekonomik zorluklar çeken ve sosyal yardım alabilme şartlarını karşılayan 39 bin 954 emekliye 11'inci kez bin 500'er TL’lik ödeme yapıldı.

7/7
Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı 7

Öte yandan her ay 217 bin 819 aileye sağlanan et desteğinin tutarı da 600 TL’ye yükseldi.

İlgili Haberler
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor! Bakan açıkladı
Beyaz bir cisim parçalanarak İstanbul'un ortasına düştü. Şehrin birçok noktasından görüldü
Emeklileri kahreden maaş bilgisi ortaya çıktı. Yandaş Cem Küçük açıkladı
En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı? Uzman isim açıkladı
Asgari ücretli ve emekliye üzücü bir haber daha
Emekliye ikinci zam geliyor. Tarih belli oldu
Flaş... Flaş... Eski bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu
Emeklinin zam farkı ne zaman yatacak. Emekli maaş takvimi belli oldu
Bunlar da İlginizi Çekebilir
İkinci el piyasasında 30 yıl sonra bir ilk
İkinci el piyasasında 30 yıl sonra bir ilk
Ev sahipleri dikkat. Bu tarihi geçiren büyük ceza ödeyecek
Ev sahipleri dikkat. Bu tarihi geçiren büyük ceza ödeyecek
Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak
Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak
Miras paylaşımında eksik pay alan kardeşler artık böyle yapacak. A'dan Z'ye yenilendi
Miras paylaşımında eksik pay alan kardeşler artık böyle yapacak. A'dan Z'ye yenilendi
Altında kritik gün. Piyasalar o saate kilitlendi
Altında kritik gün. Piyasalar o saate kilitlendi
Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor
Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor