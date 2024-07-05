Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1,64 olarak duyuruldu.
Böylelikle milyonlarca emekli vatandaşarın maaşına gelecek zammı belirleyen 5 aylık enflasyon farkı oranı da yüzde 24,73 oranında gerçekleşti.
Fakat sayıları yaklaşık 3,7 milyonu bulan emekli vatandaşlar ise zam alamama tehlikesi ile burun buruna geldi.
Kök maaş sebebiyle 1 milyon emekli hiç zam alamayacak. 2,7 milyon emeklinin maaşına yansıyacak zam oranı ise yüzde 24,73 oranının altında kalacak.
EMEKLİYE BİN 500 LİRA DESTEK
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), maaşı 10 bin TL olan emekli vatandaşlara destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada ekonomik zorluklar çeken ve sosyal yardım alabilme şartlarını karşılayan 39 bin 954 emekliye 11'inci kez bin 500'er TL’lik ödeme yapıldı.
Öte yandan her ay 217 bin 819 aileye sağlanan et desteğinin tutarı da 600 TL’ye yükseldi.