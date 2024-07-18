Bu emeklilerin maaşı yarı yarıya düşecek: Uzmanı son emekli planını açıkladı

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Bu emeklilerin maaşı yarı yarıya düşecek: Uzmanı son emekli planını açıkladı

Emeklilik planlamasında dikkat edilmesi gereken çok önemli bir detay, SGK Uzmanı Ali Tezel tarafından açıklandı.

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