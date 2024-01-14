Bu eşyaları sakın kâğıt havluyla silmeyin. Kimse zararlarını bilmiyor

Günümüzde pek çok kişi, temizlikte kağıt havlunun bir kurtarıcı olduğunu düşünüyor; ancak dikkat! Bazı yüzeyler ve nesneler, bu pratik malzeme ile temizlenmemeli.