Bu evde yemek pişirmek yasak!

Mahallede başlayan toplu iftar yemekleri geleneği, pandemi döneminde farklı bir boyut kazanarak evlere servis uygulamasına dönüştü. Bu uygulama, özellikle yaşlıların, yemek hazırlamakta zorlananların beğenisini kazandı ve o günden beri Ramazan ayının vazgeçilmezi haline geldi.

ELLERİNDE SİNİLERLE İFTAR YEMEĞİNİ BEKLİYOR

İftar saatinde Cüneyt Mahallesi sakinleri, ellerinde sini ve tabaklarıyla kapılarının önüne çıkarak sıcak yemeklerini teslim alıyor. Ramazan ayı boyunca süren bu güzel gelenek, her akşam farklı bir hayırsever tarafından finanse ediliyor. Mahalle halkının yanı sıra, şehir dışında yaşayan Cüneyt sakinleri de bu dayanışmaya katkıda bulunarak geleneğin yaşatılmasına destek oluyor.

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Mahalle sakinlerinin takdirle karşıladığı uygulamayı 9 yıldan bu yana sürdürdüklerini belirten mahalle muhtarı Sadettin Karanfil geleneksel hale getirerek her yıl devam ettireceklerini belirtti.

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Yaşlıların hayır dualarıyla bir aile gibi hissettiklerini belirten aşçı Evren Yalçın, "9 yıldır Ramazan ayında bu köyde yemek pişmez. Biz yapıyoruz. Pandemiden bu yana da evlere servis geleneğini başlattık ve sürdürüyoruz. Hep birlikte güzel bir Ramazan geçiriyoruz" dedi.

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Mahalle Muhtarlığı ve vatandaşların işbirliğiyle organize edilen bu uygulama, Ramazan ayının ruhuna uygun bir dayanışma örneği sergiliyor. Cüneyt Mahallesi'nde Ramazan sofraları kurulmuyor, onun yerine iftar bereketi her evin kapısını çalıyor. Bu anlamlı gelenek, mahalle sakinleri arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştiriyor.