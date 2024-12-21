Bu faizle bu konutları kim aldı?

TUİK konut satışlarını açıkladı.

Verilere göre konut satışında yüzde 60’ın üzerinde artış var.

Yine aynı verilere göre daha da ilginci ipotekli satışlar yani banka kredisi ile gerçekleşen satışlar yüzde 300 arttı.

Şu an bankalara baktığımız zaman konut kredilerinde en düşük rakam yüzde 2,84. Bazı bankalar ise yüzde 6’ya kadar çıkartmış bu faiz oranını.

Yüzde 6 aylık faiz isteyen banka diyor ki, bana gelme sana kredi vermem. Yani bu kadar yüksek oran istemesinin nedeni piyasaya güvenmemesi ve vermek istememesi.

Gelelim 2.84 kredi oranına. Dikkatinizi çekerim bu oran aylık. Nas döneminde 2021 yılından sonra 0.69’a kadar düşmüştü.

Bugün 2.84’ten kredi alan bir kişinin yıllık maliyeti yüzde 40’ı geçiyor. Eğer faizlerde ciddi bir düşüş olmaz ise ve siz bunu yapılandıramazsanız aldığınız evin maliyeti yüzde 40 artacak demek.

O halde bu kadar insan bu kadar yüksek faizle krediyi neden alıyor?

Bunun iki nedeni olabilir.

Birincisi bu kişi faizlerin yeniden nas dönemindeki gibi düşmesini bekliyor. Yani hükümetin şu an sıkı para politikasından vazgeçip muslukları sonuna kadar açması beklentisi olabilir.

Bu teknik olarak mümkün mü?

Ekonomi deyince aklına sadece inşaat gelen bir iktidarın olduğu ülkede her şey mümkün. Ama bu ülkenin ekonomik olarak sonu olur o başka.

Türkiye halen bugün o nas döneminin faturasını ödüyor. Artık yeni bir faturayı ödeyecek güç yok bu millette.

Geriye kalıyor bir başka olasılık o da yıllık kazancı yüzde 50’nin üzerinde olan kişiler. Mevduat faiz oranı yüzde 50 şu anda. Paranı bankada yüzde 50 ile bankada tut aynı bankadan yüzde 40 ile kredi al. 10 puanlık faiz cebinde kalsın.

Tabii ki bir de tüm bu gelişmeler olurken ev hayali kuran bir kesim var. Tüm bu gelişmeleri uzaktan izleyip imrenen orta gelirliler. Yani memurlar ve ücretli çalışanlar.

Onların konut sahibi olma şansı bir başka bahara kaldı.

Çünkü AKP’nin yarattığı düzende onların şansı yok.