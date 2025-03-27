Bu film değil sadece fragman…

Ekonominin temeli güvendir, Türkiye piyasalarının güvenden uzak olduğu günlerde, yetmiyormuş gibi jeopolitik risklerin bütün tuşlarına basarak, ekonomi tabutumuzun son çivisini 19.03.2025 sabah saat 06:00’da çaktık.

2 senedir uyguladığı taklit IMF ekonomi politikası ile iliğimizi kemiğimizi sömürüp TCMB rezervlerinde 60-65 milyar dolar biriktirdi.

8 liradan 9 liradan sattıkları dövizi 35 ten yerine koyarken hiç utanmadılar. Şimdi o rezervleri , şimdi vatandaşın alın terini, bir dönem daha o koltukta oturabilmek için umarsızca yaktılar, yakıyorlar, yakacaklar..

Gecelik borçlanma faizini % 44 ten , % 46’ya çıkartarak ÖRTÜLÜ bir faiz artışına imza attılar.

Halkın sürekli gündeminde olan politika faizini indirme yoluna gitmeyecekler, onun yerine Nas politikalarına devam edip, mevcut rezervleri eritecekler..

Bu saatten sonra yabancı yatırımcı faiz ne kadar yüksek olursa olsun Türkiye’ye parasını getirmeyecek.

Tahvilde bulunan kasıtlı yabancılar da yavaş yavaş gitmeye başladı.

Döviz Kurları ve Altın Fiyatları:

*Dolar/TL kuru, operasyon haberlerinin ardından hızla yükselerek 42 TL seviyesini gördü. ‘Döviz bir lira yükselirse bütçeye 90 milyar lira yük gelir’ diyen Mehmet Şimşek bu hamlenin nasıl bir yük getirdiğini hesap etsin şimdi. Anlık dolar kuru 38 lira.Yani 2 liralık artış 180 milyar lira sadece döviz artışının kasamızdaki borç rezervleri üzerinden bütçeye yüklediği rakam..

*Euro/TL kuru benzer şekilde yükselerek 45 TL’nin üzerine çıktı.

*Gram altın, Kapalıçarşı’da 4.120 TL’ye yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Borsa İstanbul:

• BIST 100 endeksi, güne %6,87 düşüşle başladı ve 10.060 puan seviyesine geriledi. Bu sert düşüş nedeniyle devre kesici uygulaması devreye alındı. Morgan Stanley İstanbul Borsası üyeliğinden çıkma kararı aldı.

*Tahvil Piyasası:

• 2 yıllık tahvil faizi %38,31’e,

• 5 yıllık tahvil faizi %32,26’ya,

• 10 yıllık tahvil faizi %28,88’e yükseldi.

Bu gelişmeler, yatırımcı güveninin zedelendiğini ve piyasalarda yüksek volatiliteye yol açtığını göstermektedir. Siyasi belirsizliklerin devam etmesi durumunda, ekonomik göstergelerdeki dalgalanmaların sürebileceği ve bunun da genel ekonomik istikrarı olumsuz etkileyebileceği aşikar..

Türkiye’nin en büyük sorunu çıkacak carrytrade dışında özel sektörün döviz cinsinden borcu ..

* Merkez Bankası verilerine göre, Ocak 2025 sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 5,2 milyar dolar artarak 177 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Bu borcun 159,1 milyar doları uzun vadeli, 17,9 milyar doları ise kısa vadeli kredi borçlarından oluşmaktadır. Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,3’ü ABD doları, yüzde 31,4’ü euro, yüzde 2,4’ü Türk lirası ve yüzde 5,9’u diğer döviz cinslerinden oluşmaktadır. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,1’i ABD doları, yüzde 14’ü euro, yüzde 45,2’si Türk lirası ve yüzde 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluşmaktadır..

* Türkiye’deki özel sektöre hukuk sopası göstererek baskı altına almaya çalışan Akp için en büyük korku bu şirketlerin döviz borçlarını kapatmaları.