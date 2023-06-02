Bu fındık öldürüyor

Editör: Naim Arıoğlu

Kansere neden olan çok çeşitli etkenler bulunuyor. Sağlıksız beslenmenin de başta kanser olmak üzere birçok hastalığa zemin oluşturduğu biliniyor. Üstelik sadece sağlıksız olarak bildiğimiz işlenmiş gıdalar değil faydalı sandığımız besinlerin içerisinde de kanserojen maddeler bulunuyor.

Kanser hayati risk taşıyan hastalıklar arasında birinci sırada. Ağız kanseri de o sıralamada en üst sıralara tırmanıyor. Ülkemizde fazla tercih edilmeyen bir fındık türünün ağız kanserine neden olabileceği açıklandı.

AMAN DİKKAT

Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde, betel fındık çiğneme kültürel uygulaması yüzyıllardır sosyal geleneklerde önemli bir rol oynamıştır. Ancak bu alışkanlığın, vücudu ağız kanserine yatkın hale getiren bir durum olan oral submukoz fibroza yol açtığına dair ikna edici kanıtlar var.

Nature dergisinde bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda şöyle deniyordu: "Betek fındığı çiğnemek, ağız kanseri için en önemli risk faktörlerinden biridir."

Kanser Önleme Araştırmaları dergisinde yayınlanan araştırmalar betel cevizinin de kanserle savaşan özelliklere sahip olduğunu gösterdiğinden, kanıtlar çelişkilidir. Areka cevizinden elde edilen tohum, potansiyel kanser riski taşımasına rağmen dünya çapında milyonlarca insan tarafından çiğnenmeye devam ediyor. Hindistan, Asya ve Doğu Afrika'ya yerleşen popülasyonlar tarafından yaygın olarak kullanılıyor.