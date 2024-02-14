Bu fırsatçılık bile değil dolandırıcılık. 10 Şubat’ta 15 kırmızı gül 599 TL iken 13 Şubat’ta 899 TL’den satıldı

10 Şubat tarihinde alınan 15 kırmızı gül buket fiyatı 599.00 TL iken, 13 Şubat tarihinde bu güllerin fiyatı 899 TL'ye kadar çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan gül fiyatları herkesi şaşkına çevirdi.

Bu kadarı da olmaz pes dediğimiz ne varsa onun üzerine her gün bir yenisi daha eklenerek şaşkınlığımız daha da büyüyor.

Bugünün dolandırıcılığı ise 14 Şubat’ı fırsat bilenlerden oldu. 3-4 gün önce sipariş verilen gül ile 14 Şubata’a özel olarak verilen gül siparişinin arasındaki fiyat farkı yok artık dedirtti.

14 Şubat’ta fırsatçılar insanların bu özel gününde alabileceği ürünlerin fiyatını yükselterek kendini belli etti.