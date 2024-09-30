Bu fiyattan bal aldıysanız çöpe basın! Reyonlar zehir saçıyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, marketlerde 70 liraya satılan ballar hakkında ciddi uyarılarda bulundu.

Şahin, bu ucuz balların "zehir" olduğunu belirterek acilen imha edilmeleri gerektiğini vurguladı. Marketleri takip ettiklerini söyleyen Şahin, sahte balların fiyatlarının 50 liraya kadar düştüğünü belirtti. Ayrıca, sahte bal üreticilerine karşı mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Ekmek aslanın ağzında, ekmeğimizi çaldırmayacağız" dedi.

Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Şahin, Türkiye’nin bal üretiminde dünya ikincisi, bal çeşitliliğinde ise birinci sırada olduğunu belirtti, ancak yine de zehir saçan sahte balın önüne geçilemediğini belirtti.

"BAL SANAYİDE ÜRETİLEMEZ"

Şahin, sahte balcıların hem halk sağlığını hem de gerçek arıcıların emeğini çaldığını ifade etti. Balın doğal ortamında olduğu gibi satıcıya ulaşması gerektiğini belirten Şahin, balın ek maddeler ile sanayide üretilebilen bir gıda olmadığını söyledi.

"BAKANLIĞIN NMR MAKİNELERİ VAR, KULLANILSIN"

Şahin, bal sahteciliğinin önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvarlarında bulunan NMR makinelerinin kullanılmasının önemine de değindi. Bakanlığın bu makineleri 2025 yılında devreye sokmayı planladığını söyleyen Şahin, bu tarihin çok geç olmadan bal sahteciliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de insanların güvenli bal tüketebilmeleri için etkin denetim ve analiz yöntemlerinin uygulanması gerektiğini söyledi.