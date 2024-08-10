Bu fona yatırım yapan paraya para demedi. İşte o yatırım aracı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu fona yatırım yapan paraya para demedi. İşte o yatırım aracı

Bu haftanın sonuna geldiğimizde yatırımcısına en çok kazandıranlar belli oldu. O hisseye yatırım yapanlar bu haftayı kazançla kapattı. İşte detaylar…

BIST 100 endeksi, en düşük 9.733,35 seviyesinde ve en yüksek 10.193,88 seviyeyi gördükten sonra haftayı, önceki haftaki kapanışına göre yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 seviyesinde sonlandırdı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 oran ile artışla 2 bin 619 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,11 oranında artarak 17 bin 310 lira seviyesine çıktı.

.jpg

Geçtiğimiz hafta sonu 4 bin 290 lira olan çeyrek altının fiyatı, 4 bin 345 liraya kadar çıktı.

Bu hafta ABD Doları yüzde 1,03 değerinde artış göstererek 33,5360, Euro da yüzde 1,15 artışla 36,6370 lira seviyesine yükseldi.

“PARA PİYASASI FONLARI KAZANDIRDI”

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23 oranında, emeklilik fonları ise bu hafta yüzde 2,02 oranında değer kaybetti. Kategorilere ayrıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,95 oranla ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir....

İlgili Haberler
Bakanlık duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Son Haberler
Yalova’da balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu Yerel Haberler
Yalova’da balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu Ekonomi
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu
Arseniy Batagov Trabzon'u salladı Spor
Arseniy Batagov Trabzon'u salladı
Bir bronz madalya daha geldi Spor
Bir bronz madalya daha geldi
Osmaniye'de devrilen greyderin altında kalan operatör hayatını kaybetti Yerel Haberler
Osmaniye'de devrilen greyderin altında kalan operatör hayatını kaybetti
Ankete göre Almanların yüzde 68'i İsrail'e askeri destek verilmesine karşı Dünya
Ankete göre Almanların yüzde 68'i İsrail'e askeri destek verilmesine karşı
Arnavutköy’de dehşet anları: Sokak ortasında eşini böyle öldürdü Gündem
Arnavutköy’de dehşet anları: Sokak ortasında eşini böyle öldürdü