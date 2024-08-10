Bu fona yatırım yapan paraya para demedi. İşte o yatırım aracı

BIST 100 endeksi, en düşük 9.733,35 seviyesinde ve en yüksek 10.193,88 seviyeyi gördükten sonra haftayı, önceki haftaki kapanışına göre yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 seviyesinde sonlandırdı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 oran ile artışla 2 bin 619 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,11 oranında artarak 17 bin 310 lira seviyesine çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu 4 bin 290 lira olan çeyrek altının fiyatı, 4 bin 345 liraya kadar çıktı.

Bu hafta ABD Doları yüzde 1,03 değerinde artış göstererek 33,5360, Euro da yüzde 1,15 artışla 36,6370 lira seviyesine yükseldi.

“PARA PİYASASI FONLARI KAZANDIRDI”

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23 oranında, emeklilik fonları ise bu hafta yüzde 2,02 oranında değer kaybetti. Kategorilere ayrıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,95 oranla ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir....