Bu fotoğraf size normal geliyorsa yanılıyorsunuzi. İşte sebebi

K vitamini sadece bitkisel kaynaklardan değil, hayvansal gıdalardan da alınabilir. Kırmızı ve beyaz et, ciğer, sakatat çeşitleri, yumurta ve süt gibi hayvansal gıdalar, K vitamini sağlamak açısından önemlidir. Bu gıdaların düzenli tüketimi, özellikle K vitamini eksikliği riski taşıyan bireyler için kritik öneme sahiptir. Ayrıca ceviz, fındık, kaju gibi kuruyemişler de K vitamini açısından zengin olup, günlük beslenme düzenine dâhil edilebilir. Meyveler arasında incir, üzüm, nar, kivi ve böğürtlen gibi K vitamini içeren meyveler de tüketilmelidir.