Bu fotoğrafa en çarpıcı yorum ondan geldi! Dünya çapında tanınan isimdi...

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılması kapsamında dün polis eşliğinde adliyeye getirildiği fotoğrafa ilişkin en çarpıcı yorum, Türkiye'de en çok vergi ödeyen ilk 10 kişiden biri olan ve TÜSİAD’ın en genç üyesi arasında yer alan avukat Gönenç Gürkaynak'tan geldi.

“BU FOTOĞRAFI SİZE GETİRMEDEN EVVEL…”

“Avukat” kimliğiyle Türkiye’de vergi rekortmenleri arasına girme başarısı gösteren TÜSİAD’ın en genç üyesi Gönenç Gürkaynak X hesabı üzerinden gündem olacak bir paylaşımda bulundu. Gürkaynak, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılması kapsamında dün polis ekiplerinin adliyeye getirilmesini yorumladı. Gürkaynak, şunları söyledi;

“Bugün size üzerinde konuşmak istediğim bir fotoğrafı getirdim. TÜSİAD'ın iki lideri iki vatansever iyi insanın, iki arkadaşımın, 13 Şubat tarihindeki Genel Kurul'da memleket meseleleri üzerinde kamuya açıkladıkları kaygılar sebebiyle polis nezaretinde ifadeye götürülürkenki fotoğrafları. Bu fotoğrafı size getirmeden evvel, bu fotoğrafın onlar açısından rencide edici bir yönü olup olmadığını iyi düşündüm. Arkadaşlarımın hakkına giriyor olmayayım diye. Bunu düşünürken ikna oldum ki, gelinen adaletsizlik, hukuksuzluk ve ifade özgürlüğünün özüne tecavüz noktasında, kolunda polisle ifadeye gidiyor olma fotoğrafı artık kimi hallerde bir onur nişanesine dönüşmüştür.

“BU FOTOĞRAFTAN UTANÇ DUYMAYI BİLMEYENLER , İTİBAR KELİMESİNİN ANLAMINI BİLE BİLEMEZLER”

"Adam sen de demedim", "memleketimin konularını dert ettim ve sen memleketi bize bırak diyenlere pabuç bırakmadım" diyen herkesin, ülkemiz tam da bu insanların gayretleri ile daha aydınlık, şeffaf ve hukukun üstün olduğu günlere kavuşana kadar, böyle fotoğrafları ve daha kötüleri olacaktır.

O insanları doğru anmayı ve onore etmeyi bilenler, nezdinde itibar aranmaya değer insanlardır. Bu fotoğrafa o insanların gözleri baktığında, beyinleri gönül gözüyle görür. Selam olsun, helal olsun, demeyi bilirler. Bu gayretteki insanlara aptal gözüyle bakanlar, Silivri soğuktur şakalarıyla tabanları yağlayanlar, güce yaranıp eklemlenmek ve hoş görünmek için o insanlara kabahat bulanlar, bu fotoğraftan utanç duymayı bilmeyenler, aksine bu fotoğraftan lezzet alanlar, zaten itibar kelimesinin anlamını bile bilemezler. Onları insan yerine koyma mücadelesiyle zaman kaybetmeye değmez.”

Bugüne kadar yazdığım hiçbir yazıyı okumamış olsanız, bu yazdığımı okumanızı ve elden ele iletmenizi dilerim, rica ederim:



Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde hukuk uygulaması konusunda yaklaşık 30 yıllık tecrübesi olan bir hukukçu, bir uluslararası avukat ve 20 senedir… pic.twitter.com/VoTTIz0nA2 — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) February 20, 2025

GÖNENÇ GÜRKAYNAK KİMDİR?

Türkiye'de en çok vergi ödeyen ilk 10 kişiden biri olan Gönenç Gürkaynak'ın ismi arama motorlarında

“Avukat” kimliğiyle Türkiye’de vergi rekortmenleri arasına girme başarısı gösteren Gönenç Gürkaynak, 1976 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesini aldıktan sonra 1998'de avukatlığa başladı ve Harvard Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını bitirdi.

2004'te İngiltere ve Galler Barosu'na kabul edildi ve çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Gönenç Gürkaynak, Google, X (Twitter), Wikipedia ve Booking gibi önemli uluslararası dijital platformların avukatlığını üstlenerek büyük başarı yakalamıştı. Aynı zamanda Türkiye’deki en zengin ailelerin avukatlığını da yapan genç hukukçu, farklı alanlardaki başarıları ile gündeme geldi.

Son yıllarda Türkiye’de en çok vergi ödeyen iş insanlarının arasına girerek dikkatleri üzerine çekmişti. 2022’de en çok vergi ödeyen 100 kişi listesinde 84 milyon 904 bin liralık tahakkukla 14’üncü, 2023’te ise 144 milyon liralık tahakkukla, daha çok ödeme yapmasına rağmen 15’inci sırayı kaptırmamıştı.