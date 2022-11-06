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Derbideki rezaleti Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı. Bu Galatasaray'a yakışmadı

''Galatasaray-Beşiktaş maçında gördüğüm bir olay var. Yakışmadı.''

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 10:35
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''Bu Galatasaray'a yakışmadı'' Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş derbideki rezaleti açıkladı

Derbideki rezaleti Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı. Bu Galatasaray'a yakışmadı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Sadece Galatasaray açısından söylemiyorum bunu; başka maçlarda da zaman zaman yaşanıyor. Hiçbir takıma yakışmıyor.

Eskiden saha kenarında top toplayan çocuklara 2.5'luk denirdi. Bu çocuklar stat görevlileri tarafından seçilir, saha dışına çıkan topları futbolculara geri atmaları için görevlendirilirdi.

Hatta zaman zaman hakemlerin maçlardan önce bu çocuklarla toplantı yaptıklarını da hatırlıyorum. Nasıl davranmaları, ne yapmaları gerektiğini anlatırlardı.

Sonra 2.5'luklar tarih oldu. Artık saha kenarlarında ev sahibi takımların alt yapılarında oynayan çocuklar yer alıyor. Ve bu çocuklar takımlarının maçı galip bitirmesi için kural dışı davranışlara giriyorlar. Takımları galipse mesela rakip takım taç kullanacaksa topu geç vermeye çalışmak gibi.

Beşiktaş-Galatasaray maçında da yaşandı bu olay. Son dakikalardı. Beşiktaş taç kazandı. Tayfur Bingöl tacı kullanacak ama top yok! Topu top toplayıcı çocuğun ayağında gördü. Sonrasını kendisi anlattı:

“Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, ‘Gel ayağımdan topu al’ dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor. Bunun eğitimi verilmeli.”

Haksız mı? O da gitti sinirle topu alırken çocuğu itti. Buna da Galatasaraylılar tepki gösterdi, kulübedekiler Tayfur'un üzerine yürüdü. O ana kadar gayet iyi giden (Saha olayları olmadan) devam eden derbi az daha bir çocuk yüzünden ne hale gelecekti.

Sadece Galatasaray maçlarında olmuyor bu. Hemen her yerde her hafta tekrarlanıyor.

Tayfur haklı. Bu çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor. Ya da sistem değiştirilmeli, alt yapı yerine eski 2.5'luk günlerine dönülmeli.

14-15 yaşındaki bir çocucuğun çocukluğu yüzünden derbiye gölge düşecekti az daha. Bugün Galatasaray'ın haklı galibiyetini değil, olayları konuşuyor olacaktık.

Artık kim yapacaksa... TFF mi, kulüpler mi? Bu işe bir çeki düzen getirilmeli. İş işten geçmeden, acilen.

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