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Meteoroloji üst üste uyarı yapmaya başladı. Yine geldiler... Bu gece başlayacak sabaha kadar devam edecek

Denizlerde Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgar yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:53
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Bu gece başlayacak sabaha kadar devam edecek. Meteoroloji üst üste uyarı yapmaya başladı

Meteoroloji üst üste uyarı yapmaya başladı. Yine geldiler... Bu gece başlayacak sabaha kadar devam edecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan verilere göre, Kuzey Ege'de rüzgar bugün güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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