Bu gelen mesaja sakın tıklamayın! Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Bu gelen mesaja sakın tıklamayın! Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Almanya’da artış gösteren sahte SMS dolandırıcı sebebiyle büyük çapta mağduriyetler meydana geliyor. Telefona gönderilen kargo mesajlarının şüphe çekmeyen bir gerçeklikle hazırlanması sebebiyle mağdur olan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor.

Son dönemlerde özellikle sosyal medyada Almanya’da yaşanan bir mağduriyet sıklıkla gündeme taşınıyor. Adres hatası nedeniyle kargonun teslim edilemediğini belirten mesajlarla dolandırılan kişi sayısı artış gösteriyor. Uzmanlar aynı yöntemin ülkemizde de kullanılmasına karşın vatandaşlara ciddi uyarılarda bulunuyor.

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Bu mesajlar genellikle, bit.ly gibi kısa bağlantılar içeriyor ve gönderen kısmı da "Lieferung" gibi belirsiz isimlerle görünüyor. Telefon numarası gizli tutuluyor ve mesajlarda "Acilen tıklayın" gibi baskı yaratıcı ifadelerle mesajı alan kişinin sorgulaması da manipüle ediliyor.

ZARARLI UYGULAMALARA YÖNLENDİRİYOR

Artı49'da yer alana habere göre, bu tür dolandırıcılıklar, genellikle iki amaca hizmet ediyor: Kullanıcıların banka bilgilerini ya da adres bilgilerini elde etmek ve kullanıcıları zararlı uygulamalara yönlendirmek.

Tüketici merkezleri ve BSI (Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi) tarafından yapılan açıklamalara göre, dolandırıcılar bu tür SMS’lerle cihazlara casus yazılım yüklemeyi veya tekrarlı abonelik tuzakları kurmayı hedefliyor.

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