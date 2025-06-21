Bu gelen mesaja sakın tıklamayın! Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Son dönemlerde özellikle sosyal medyada Almanya’da yaşanan bir mağduriyet sıklıkla gündeme taşınıyor. Adres hatası nedeniyle kargonun teslim edilemediğini belirten mesajlarla dolandırılan kişi sayısı artış gösteriyor. Uzmanlar aynı yöntemin ülkemizde de kullanılmasına karşın vatandaşlara ciddi uyarılarda bulunuyor.

Bu mesajlar genellikle, bit.ly gibi kısa bağlantılar içeriyor ve gönderen kısmı da "Lieferung" gibi belirsiz isimlerle görünüyor. Telefon numarası gizli tutuluyor ve mesajlarda "Acilen tıklayın" gibi baskı yaratıcı ifadelerle mesajı alan kişinin sorgulaması da manipüle ediliyor.

ZARARLI UYGULAMALARA YÖNLENDİRİYOR

Artı49'da yer alana habere göre, bu tür dolandırıcılıklar, genellikle iki amaca hizmet ediyor: Kullanıcıların banka bilgilerini ya da adres bilgilerini elde etmek ve kullanıcıları zararlı uygulamalara yönlendirmek.

Tüketici merkezleri ve BSI (Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi) tarafından yapılan açıklamalara göre, dolandırıcılar bu tür SMS’lerle cihazlara casus yazılım yüklemeyi veya tekrarlı abonelik tuzakları kurmayı hedefliyor.