Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanlığı yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimini başlattı
Bakanlık tarafında hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yürürlüğe girdi.
Resmi Gazet’de yayımlanan karara göre, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.
Amaçlardan biri de yurt dışında Türk malı imajını güçlendirmek.
Nektarin ve brokoli de denetim kapsamına dahil edildi.
Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.
Ayrıca Türkiye'nin dört bir kentinde gıda işletmelerine karşı denetimler de sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenlemeye gitmişti.
Ürün etiketlerinde artık aroma vericiye dair gerçek gıda görseli kullanılamayacak.