Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı

Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı
Düzenleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı ticari kalite denetimine nektarin ve brokoliyi de ekledi.
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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 1

Ticaret Bakanlığı yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimini başlattı

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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 2

Bakanlık tarafında hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yürürlüğe girdi.

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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 3

Resmi Gazet’de yayımlanan karara göre, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.

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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 4

Amaçlardan biri de yurt dışında Türk malı imajını güçlendirmek.

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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 5

Nektarin ve brokoli de denetim kapsamına dahil edildi.

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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 6

Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 7

Ayrıca Türkiye'nin dört bir kentinde gıda işletmelerine karşı denetimler de sürüyor.

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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 8

Tarım ve Orman Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenlemeye gitmişti.

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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 9

Ürün etiketlerinde artık aroma vericiye dair gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 10
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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 11
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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 12
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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 13
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Bu gıdalar denetim altına alındı. Bakanlık açıkladı 14
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