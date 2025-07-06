Bu gidişe kim “dur” diyecek?

2002’den 2024’e kadar birinci parti olur kibirle devletin her kademesinde AKP’lilerle örgütlenir devlet gücüne rağmen 31 Mart 2024’te tuş olursan, ikinci parti olursan.

Elbette hazmedemezsin.

Elbette intikam almak istersin.

Elbette yargıyı etkilersin.

Elbette milli egemenliği umursamazsın.

Elbette CHP’yi bölmek parçalamak istersin.

Elbette hukuk dışı yıllara saparsın.

Elbette demokrasiyi askıya almak istersin.

Çünkü CHP suçlu.

İşte CHP’nin suç belgesi budur:

31 Mart 2024’teki hazımsızlığınızın rakamsal tablosu şudur:

AKP; Yüzde 35,48

CHP; Yüzde 37,76

İşte 22 yıl sonra CHP’nin size yaşattığı çöküşün başlaması budur.

2028 ya da 2027 ya da ilk seçimde Türk seçmenine yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz.

Tabi seçim yaparsanız….

Tek bir soru soracağım:

İktidarı kaybetmekten neden bu kadar çok korkuyorsunuz*

Muhalefete düşmekten neden korkuyorsunuz?

Neden seçilmiş belediye başkanlarına operasyon üzerine operasyon yapıyorsunuz?

Neden tutuksuz yargılanmalarını sağlamıyorsunuz?

Neden halkın sevdiği belediye başkanlarını polis gücü ile itibarsız hale getirmek için video şovlar hazırlıyorsunuz?

Neden yandaş TV kameraları gözaltına alınacak kişilerin evlerine polisten önce gidiyor?

Neden Sözcü TV ve Halk TV’ye 10’ar gün ekran karartma verdiriyorsunuz?

Neden demokrasiyi, anayasayı, yasaları uygulamıyorsunuz?

Neden tek bir AKP’li belediyeye operasyon yapmıyorsunuz?

Neden Reza Zarrab’ın 4 bakanla rüşvet ve yolsuzluk dosyalarının yüce divanda yargılanmaması için mecliste AKP oyları ile engelleme yaptınız?

Neden bakanlığına aile şirketinden dezenfektanı hem de fahiş fiyatla satan bakanınızı yüce divana göndermediniz?

Neden 128 milyar doları buharlaştıran damat bakanınızdan hesap sormadınız?

Neden Bilal oğlunuzla sıfırladığınız paraların hesaplarını vermiyorsunuz?

Neden Halk bankası eski genel müdürü Süleyman Aslan’ın evindeki ayakkabı kutularında yakalanan 4.5 milyon doların kaynağını da hesabını da sormayıp parayı kendisine iade ettiniz?

Neden Amerika’nın bildiği ve şantaj olarak da kullandığı; Erdoğan ailesinin yurtiçi ve yurt dışındaki vakıfları ile şahsi mal varlıklarını açıklamıyorsunuz.

Neden Erdoğan ailesinin vakıflarına yapılan bağışların miktarını ve bağışçılarını açıklamıyorsunuz?

Melih Gökçek, Kadir Topbaş ve 5 belediye başkanını neden zorla istifa ettirdiniz? Maden suçlulardı neden yargılatmadınız?

Sonsöz şudur; Bu gidişe kim “dur” diyecek?