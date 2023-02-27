27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dünya'ya yaklaşan göktaşı NASA tarafından görüntülendi

NASA'nın 'potansiyel tehlike' olarak tanımlandığı uzun göktaşını incelemeye başladı. Göktaşının yaklaşık 500 metre uzunluğunda 150 metre kalınlığında olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:27
Takip Et

Bu göktaşı Dünya'ya doğru yaklaşıyor

Dünya'ya yaklaşan göktaşı NASA tarafından görüntülendi
+
Aa
-

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit etmeye ve çeşitli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" olarak kabul ediyor.

DEVASA GÖKTAŞI İNCELEME ALTINDA

Söz konusu cisim, şubat başında Dünya'nın 17 milyon kilometre yakınından geçti. Bu yakın geçiş, NASA''nın göktaşını daha yakından incelemesini sağladı.

Nesnenin uzunluğu yaklaşık 500, kalınlığı ise kabaca 150 metre. Bilim insanları, 2011 AG5'in devasa bir gökdeleni andırdığını söylüyor.
Göktaşı, ilk olarak 2011'de keşfedilmişti. O dönemde NASA araştırmacıları, cismin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordu.

Analizler, cismin Dünya'ya çarpma ihtimalinin çok düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Gök bilimciler, ayrıca cismin Güneş'in yörüngesinde dönerken izlediği yolu daha kesin biçimde tespit etti.

Buna göre cismin bu yörüngeyi tamamlaması kabaca 621 gün sürüyor. Tuhaf nesne Dünya'ya bir sonraki yakın geçişini de 2040'ta yapacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
2
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
3
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
4
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
5
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
6
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
7
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.