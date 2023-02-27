Dünya'ya yaklaşan göktaşı NASA tarafından görüntülendi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit etmeye ve çeşitli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" olarak kabul ediyor.

DEVASA GÖKTAŞI İNCELEME ALTINDA

Söz konusu cisim, şubat başında Dünya'nın 17 milyon kilometre yakınından geçti. Bu yakın geçiş, NASA''nın göktaşını daha yakından incelemesini sağladı.

Nesnenin uzunluğu yaklaşık 500, kalınlığı ise kabaca 150 metre. Bilim insanları, 2011 AG5'in devasa bir gökdeleni andırdığını söylüyor.

Göktaşı, ilk olarak 2011'de keşfedilmişti. O dönemde NASA araştırmacıları, cismin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordu.

Analizler, cismin Dünya'ya çarpma ihtimalinin çok düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Gök bilimciler, ayrıca cismin Güneş'in yörüngesinde dönerken izlediği yolu daha kesin biçimde tespit etti.

Buna göre cismin bu yörüngeyi tamamlaması kabaca 621 gün sürüyor. Tuhaf nesne Dünya'ya bir sonraki yakın geçişini de 2040'ta yapacak.