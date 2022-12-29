Rıza Çalımbay: Bu gol neden iptal edildi bana anlatsınlar. İşte Sivas-Galatasaray maçına damga vuran pozisyon

Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yendi.

Ama maçın içinde yaşanan bir pozisyon sonucun önüne geçti.

Sivasspor'un Ulvestad'la 50. dakikada kazandığı gol hakem tarafından iptal edildi.

Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu uzun uzun izledi ve ardından da endirekt vuruş kararı verdi. Ancak golün neden iptal edildiğini kimse anlamadı.

Maça damga vuran olay özellikle sosyal medyada oldukça tartışıldı. Kimi futbolseverler kararın haklı olduğunu savunurken kimi futbolseverler de kararın hangi kararla neden çıktığını dahi anlamadıklarını paylaştı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bizim golümüz neden iptal edildi. Bunu bana bir anlatsınlar. Tekrar soruyorum, neden? Hakem uzun uzun izledi VAR'da. Biz iptal kararının nedenini anlayamadık" dedi.