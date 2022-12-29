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  • Rıza Çalımbay: Bu gol neden iptal edildi bana anlatsınlar. İşte Sivas-Galatasaray maçına damga vuran pozisyon

Rıza Çalımbay: Bu gol neden iptal edildi bana anlatsınlar. İşte Sivas-Galatasaray maçına damga vuran pozisyon

Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Galatasaray maçından sonra Rıza Çalımbay iptal edilen gol hakkında konuştu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 20:01
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''Bu gol neden iptal edildi bana anlatsınlar'' Sivas-Galatasaray maçına damga vuran pozisyon

Rıza Çalımbay: Bu gol neden iptal edildi bana anlatsınlar. İşte Sivas-Galatasaray maçına damga vuran pozisyon
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Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yendi.

Ama maçın içinde yaşanan bir pozisyon sonucun önüne geçti.

Sivasspor'un Ulvestad'la 50. dakikada kazandığı gol hakem tarafından iptal edildi.

Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu uzun uzun izledi ve ardından da endirekt vuruş kararı verdi. Ancak golün neden iptal edildiğini kimse anlamadı.

Maça damga vuran olay özellikle sosyal medyada oldukça tartışıldı. Kimi futbolseverler kararın haklı olduğunu savunurken kimi futbolseverler de kararın hangi kararla neden çıktığını dahi anlamadıklarını paylaştı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bizim golümüz neden iptal edildi. Bunu bana bir anlatsınlar. Tekrar soruyorum, neden? Hakem uzun uzun izledi VAR'da. Biz iptal kararının nedenini anlayamadık" dedi.

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Poyraz
29.12.2022 21:23
Fener maçında ortalığı dağıtıyordu rıza efendi küme düşersin inşallah  
 
Zafer
29.12.2022 21:10
Var var.ALLAH var.Hesap var . Allah'tan korkun.  
 
Resit
29.12.2022 20:16
Fenerbahceliyim.Riza hocayı futbolculugundan beri takdir ederim.Eger Riza hocada bu derecedeyse,düsünmek lazım.Dogruya dogru diyebilecek kisilerden birisidir,bana göre.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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