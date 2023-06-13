Bu gol Türkiye'de faul gerekçesiyle iptal olurdu. Bergkamp'ın attığı sanat eseri gol

Editör: Fatma Demirkaya

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in efsane futbolcusu olan Dennis Bergkamp'ın attığı efsane gol tekrardan gündem oldu.

AKILLARA KAZINDI

2001-2002 sezonunda Newcastle United ile oynanan mücadelede Pires'in Bergkamp'a verdiği pasla Hollandalı golcünün rakip oyuncu etrafında dönmesinin ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şık bir gol attı. O günden sonra o gol akıllara kazındı.

"TÜRKİYE'DE OLSAYDI GEÇERSİZ SAYILIRDI"

Golden yapılan müdahale de sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bergkamp'ın golden önce rakibini yere düşürmesi sonucu sosyal medyadaki futbolseverler "Bu gol Türkiye'de atılmış olsaydı faul nedeniyle geçersiz sayılırdı" ifadelerini kullandılar.