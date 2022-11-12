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Bu gördüğünüz film sahnesinden bir görüntü değil. Bu aracı sis bu hale getirdi

Konya’da sabah saatlerinde etkili olan sis, kazaları ardı ardına getirdi. Sis nedeniyle 8 araç birbirine girdi, kazalarda 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:01
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Bu gördüğünüz film sahnesinden değil, sis bu hale getirdi

Bu gördüğünüz film sahnesinden bir görüntü değil. Bu aracı sis bu hale getirdi
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Konya’nın Ereğli ilçesinde sis nedeniyle aynı noktada 8 aracın karıştığı üç ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Organize Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş açısının 10 ile 15 metreye düşmesi nedeniyle 8 aracın karıştığı üç ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

 


(Kaynak: İHA)

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Yerli milli
12.11.2022 16:03
Yavaş gitsinler. Dünyada başka yerlerde sis olmuyor mu?  
 
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