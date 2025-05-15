Bu görüntüler Diyarbakır’da çekildi: Su samurları çöpte yiyecek arıyor

Diyarbakır’da Dicle Nehri kenarında insanlara kadar yaklaşıp çöplerden yiyecek arayan su samurları, cep telefonuyla görüntülendi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Son dönemlerde sudaki balıkları avlamadığı görülüyor. Yiyecek aramak için maalesef su dışında, çöplükleri dolaşma durumunda kalıyorlar. Demek ki suyu kirleten unsurlar balıklara sirayet edince, bu balıklar su samurları tarafından yenmiyor. Bu yüzden bizim suları temiz tutmamız lazım” dedi.

Bismil ilçesi Dicle Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi Vedat Aydın Parkı’ndan geçen Dicle Nehri kıyısında 2 su samuru, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, su samurlarının nehir kıyısında dolaştığı ve çöplerin içerisinde yiyecek bir şeyler aradıkları görüldü. Çevredeki insanlardan kaçmayan su samurları uzun süre kıyıda dolaşıp, yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

‘BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDE OLUMSUZ BİR ETKİYE SAHİP’

Bu görüntüler üzerine nehrin atıklar yüzünden kirlendiğini ve su samurlarının yiyecek konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Dicle Nehri son dönemlerde bazı sıkıntılı süreçler yaşıyor. Bunlardan biri çevrede yağış azlığına bağlı olarak su seviyesinin azlığıdır. Bir diğer önemli sorun da maalesef su kirliliğidir. Özellikle evsel atıklar, sanayi atıkları ve tarımdan gelen ilaç ve gübrelerden dolayı maalesef sular ciddi biçimde kirleniyor. Bu kirlilik özellikle biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oluyor. Bundan dolayı burada yaşayan pek çok balık türü, omurgasız hayvanlar, su kuşları ve su memelileri etkileniyor. Su samurları bölgemizde sıklıkla görülen bir türdür. Son dönemlerde sudaki balıkları avlamadığı görülüyor, yiyecek aramak için maalesef su dışında, çöplükleri dolaşma durumunda kalıyorlar. Demek ki suyu kirleten unsurlar balıklara sirayet edince, bu balıklar su samurları tarafından yenmiyor. Bu yüzden bizim suları temiz tutmamız lazım. Biyoçeşitlilik açısından bu önemlidir” diye konuştu.

‘SULARI ARITMAMIZ GEREKİYOR’

Arıtmanın biyoçeşitlilik için önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Bu yüzden özellikle suyu kirleten unsurların, evsel atıkların mutlaka arındırılması gerekir. Maalesef bazı istenmeyen durumlar var. Büyükşehir Belediyesinin, Bismil Belediyesi’nin güzel bir atık su arıtma tesisi var ama buna rağmen hala su arıtmaya gitmeyen yerler de belirlenmiş. Diyarbakır çevresinde o noktada maalesef suyu kirleten evsel atıklar var. Bu önlenebilir, bunlar atık su arıtma tesisine yönlendirilebilir. O zaman suyun kalitesi düzelecektir ve burada yaşayan pek çok canlı türü bu olumsuzluktan kurtulmuş olacaktır. Ayrıca içme suyunun temin edildiği bölgelerde su kirliliği olmayacağı için daha güvenli olarak, sağlık sorunları yaşamadan insanlarımız suyu kullanabilecektir ve tarım alanlarında da patojen olabilen çeşitli organizmalar tarlalarımıza gelmemiş olacaktır. Bu yüzden arıtma oldukça büyük bir öneme sahip. Bu konuda duyarlılık göstermemiz lazım ve bütün suları arıtmamız gerekiyor. Buna dikkat edersek pek çok olumlu sonuçlara ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.