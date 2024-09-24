Bu görüntüler polisi harekete geçirdi. Çocuk koruma altına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bu görüntüler polisi harekete geçirdi. Çocuk koruma altına alındı

İstanbul Başakşehir'de soru kitapçığındaki testi hızlı çözdüğüne inanmadığı oğlu B.T.O.'ya acımasızca döven baba C.O., komşuları tarafından görüntülendi. Baba C.O. gözaltına alındı, B.T.O. adlı çocuk ise koruma altına alındı.

Acı olay dün akşam saat 22.00 sularında Başakşehir Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir adamın küçük bir çocuğu darp ettiği ihbarını alan polis, hemen adrese gitti. C.O. isimli bir kişinin soru kitapçığından test çözen oğlunu, soruları bitirmesi gereken zamandan daha hızlı bitirdiğine inanmadığı için darp ettiğini tespit edidi.

Polis çocuğuna şiddet uygulayan C.O.’yu gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Darp edilen B.T.O. ise korum altına alındı.

Öte yandan B.T.O.’nun darp edildiği anlar komşuları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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