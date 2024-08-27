Bu görüntülerle hafızalara kazınmıştı. Huylu huyundan vazgeçmedi

ABD’nin Florida eyaletinin Miami şehrinde Arthur Nathaniel Booth isimli bir zanlı, bir dizi suçla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polisin aktardığına göre son yaşanan olayda Arthur Nathaniel Booth, kendisini su tesisatçısı olarak tanıtarak bir kişinin evine girdi. Konutta bulduğu mücevherleri çalan Booth’un öncesinde yaşlı bir adamın evine girerek olayın mağdurunun boynundaki altın zinciri de çaldığı ifade edildi.

Yaşanan üçüncü olayda Booth’un yol tarifi sorma bahanesiyle yaklaştığı bir kadının boynundan yine değerli bir zinciri çaldığı ifade edilirken zanlının başka olaylara da karışmış olabileceği belirtiliyor.

Mahkemede zanlıya; soygun, hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlamalarının yöneltildiği ifade edildi.

VİDEOSU VİRAL OLMUŞTU

2015 yılında Booth, bir hırsızlık olayının ardından kendini Miami'de Yargıç Mindy Glazer'in karşısında bulmuştu.

Yargıç Glazer, Booth'u ortaokulda eski sınıf arkadaşlarından biri olarak tanıdığını söylemişti.

Sosyal medyada uzun yıllar boyunca viral olan videoda yargıç, eski ortaokul arkadaşına "Sizi orada gördüğüme üzüldüm, size ne olduğunu hep merak ediyordum efendim” demişti.

Bu sırada Booth, duygulanarak ağlamaya başlamıştı. Booth, "Aman Tanrım, aman Tanrım" diye ağlarken Yargıç Glazer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ortaokuldaki en iyi çocuktu. Onunla futbol oynardım ancak bakın neler oldu. Üzücü olan, ne kadar yaşlandığımız. Size bol şans efendim, umarım bundan sağ salim çıkıp sadece yasalara uygun bir hayat yaşayabilirsiniz."

Son tutuklanmasının ardından, davanın hakimi Booth'un kefalet olmadan cezaevinde kalmasını emretti.