Bu gurur TFF'ye ait! Göz göre göre skandal

Süper Lig 2025-26 sezonu Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşması ile başladı. Maçla birlikte en çok konuşulanlardan biri de Gaziantep Stadyumu'nun zeminiydi. Milyon euro harcanan futbolcular maç boyu rakipleriyle olduğu kadar zeminle de mücadele etmek zorunda kaldı.

Karışlaşmada herkesi korkutan olay ise 34. dakikada gerçekleşti. Gaziantep FK'nın Fransız sağ beki Salem M'Bakata sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti. 27 yaşındaki futbolcunun yerine Kulasin oyuna dahil oldu. beIN Sports'un haberine göre M'Bakata'nın ön çapraz bağlarında kopmasından şüphe duyuluyor.

Bu sakatlık da tekrar gözlerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrilmesine neden oldu. Takımlar milyon euro'luk transferler yaparken stadyumdaki zeminler kulüplerin denetimine bırakılıyor. Kulaplerin bu bakımı yapmaması ise skandal zeminlere yol açıyor. Yıllardır bu soruna çare bulunamıyor.

TFF'nin maçı zemin uygun olmadığı durumlarda başka yere taşıma hakkı var. Hatta 2024 Şubat ayında o dönem Süper Lig'de mücadele eden 11 takıma uyarı yazısı göndermişti. Yazıda saha zeminin düzelmemesi halinde stadyumları müsabakalara kapatacağını bildirilmişti. Ancak TFF'nin zemin takibi sözde kaldı. Gaziantep FK'nın zemin ihmalkarlığı ve TFF'nin bunu kontrol etmemesinin faturasıysa büyük oldu. Gaziantep FK futbolcusu Salem M'Bakata bu yüzden uzun bir zaman yeşil zeminden uzak kalacak ve belki de sezonu kapatacak. Daha önce kötü zemin nedeniyle yaşanan sakatlıklardan ders almayan TFF, yeni sezonda da bu konuda değişen bir şey olmadığını gösterdi.