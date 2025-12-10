Karayolları yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bölgelerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretleriyle işaretçilere uyması büyük önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları arası 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu güzergâhlara dikkat! Hangi yollarda çalışma var? (10 Aralık 2025) - Resim : 1

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yönü trafiğe kapatılmış durumda; ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bodrum-Milas yolunun 39-41. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması uygulanıyor. Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde ise kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bu güzergâhlara dikkat! Hangi yollarda çalışma var? (10 Aralık 2025) - Resim : 2

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması yüzünden trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. ve Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

Bu güzergâhlara dikkat! Hangi yollarda çalışma var? (10 Aralık 2025) - Resim : 3

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım, Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 11-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Bu güzergâhlara dikkat! Hangi yollarda çalışma var? (10 Aralık 2025) - Resim : 4

