Meclis’te kabul edilen torba kanunda emeklileri ilgilendiren düzenlemeler yer aldı. Buna göre, SGK’ya borcu olan emeklilerin maaşından en fazla yüzde 25 kesinti yapılacak.

Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş Meclis’te kabul edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” konusundaki ayrıntıları köşesine taşıdı.

Karakaş’ın yazısında Meclis’te kabul edilen yasa ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

EMEKLİ MAAŞINDAN BORÇ KESİNTİSİ DÖNEMİ GELİYOR

SGK’ya borcu bulunan emeklilerin maaşlarından, yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları maaşlardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek. Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2026.

SİGORTA PRİMLERİNDE ARTIŞ

Torba Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidilerek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı artırılıyor. İsteğe bağlı sigorta, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar, kısmi süreli çalışanlar ve ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin prim oranları yeniden düzenleniyor. Bu madde 2026 yılı ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

PRİM ORANLARI VE ÜST SINIRDA DEĞİŞİKLİK

Uzun vadeli sigorta kolları prim oranı artırılarak SGK’nın aktüeryal dengesinin korunması hedefleniyor. Asgari ücretin 7,5 katı olan prime esas kazanç üst sınırı 9 kata çıkarılacak. Düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe alınacak.

EMEKLİ SANDIĞI İÇİN BORÇLANMA PRİMİ %45

Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların borçlanma prim oranı yüzde 45 olarak uygulanacak. TSK’ya ilişkin geçmiş hizmet kabul edilen sürelerde de aynı oran geçerli olacak. Bu madde de 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE TAHAKKUK DÜZENLEMESİ

Götürü bedel üzerinden sözleşme yapılan kamu üniversite hastanelerinin, 31 Aralık 2025’e kadar sundukları tedavi hizmetlerinde tahakkuk tutarı sözleşme bedelinden düşükse aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutar, Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

İŞSİZLİK FONU’NDAN SANAYİ DESTEKLERİNE KAYNAK

İmalat sanayinde istihdamı koruma amacıyla 1 Ocak–31 Aralık 2026 arasında uygulanacak destek programlarının finansmanı için İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15’i aşmamak üzere kaynak aktarılacak. Aktarılan tutarlar genel bütçeye gelir yazılacak; gerekli ödenek eklemeleri Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

BES’TE DEVLET KATKISI ESASLARI DEĞİŞİYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, işveren katkısı hariç olmak üzere katılımcıların yatırdığı katkı paylarının yüzde 30’u devlet katkısı olarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 50’ye çıkarma veya sıfıra indirme yetkisine sahip olacak.

Torba Kanun ile getirilen düzenlemelerin büyük kısmı 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Emeklilerden çalışanlara, BES katılımcılarından işverenlere kadar çok geniş bir kesimi etkileyen değişiklikler, sosyal güvenlik sisteminin finansal dengesini korumayı ve destek mekanizmalarını yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.