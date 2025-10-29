Kahramankazan’da inşa edilen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılış töreni bugün yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende “35 bin kilometrelik test süreci, 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay tanklarımızın ilkini kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz” diyerek savunmada hedefin 'tam bağımsızlık' olduğunu bir kez daha vurguladı.

Peki, Altay Tankı projesi nereye uzanıyor?

Yeniçağ, Altay Tankı’nın isimsiz kahramanlarının çeyrek asrı aşan öyküsünü araştırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, elindeki tanklar üzerinden bir değerlendirme yaparak 1992 yılında “Modern Tank” Altay Tankı’nın ilk adımını atmış oldu. Ve bunun ardından ilk yerli tank ihalesi 1994 yılında gündeme gelmişti. 1998 yılına kadar yerli tank projesi çalışmaları sürdü.

1992 yılında ilk yerli tank çalışması başlatıldığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay’dı.

İlk yerli tank ihalesinin yapıldığı 1994 yılında ise TSK’nın başında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş vardı.

Milli tank projesi en kritik sınavını ise 2001 yılında verdi. 2001’de ABD Türkiye’ye 200 tank satmak istedi. Bu tankların milli çıkarlarımıza uygun olmadığını belirleyen TSK’nın önde gelen komutanları ABD’nin teklifini reddetti. ABD ise bu işin peşini bırakmadı ve teklifi 400 tankla daha cazip hale getirdi. Ancak yine ABD’ye ret yanıtı verildi.

2001 yılında TSK’nın başında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu vardı.

Eğer ABD’nin bu teklifleri kabul edilseydi şu an Altay Tankı konuşulmuyor olacaktı.

2007 yılında yerli milli tank projesi ihalesini Koç Grubu firması OTOKAR almıştı. Ancak motor için yapılan anlaşmaların yerine getirilmemesi nedeniyle süreç durdu.

BCM ile 2019 yılında bu yana seri üretim için birçok sorun yaşandı ve beklenildi. 2020, 2021 yılları derken bu yıl Altay Tankı TSK’nın envanterine girdi.

ADI NEREDEN GELİYOR?

Altay Tankı’nın ismi de oldukça anlamlı. Kurtuluş Savaşı’nda İzmir’e giren 5. Süvari Kolordusu’nu komuta eden Fahrettin Altay’ın ismi yaşatıldı Altay Tankı’nda. Türk Silahlı Kuvvetlerini’in yeni süvarisi böylece Altay ismini aldı.