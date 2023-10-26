Bu haberden fotoğraf 'araklamak' serbesttir. Fenerbahçe Ludogorets maçının tüm fotoğrafları

UEFA Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. İşte mücadelenin tüm fotoğrafları...
Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Lugorets'i ağırladı.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe, 3'te 3 yaparak 9 puana çıktı ve liderliğini korudu.
Fenerbahçe'nin gollerini 42. dakikada Batshuayi, 52' ve 90+3'te Zajc attı.
Ludogorets'in tek golü 65. dakikada Becao'nun kendi kalesine attığı golle geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 9 puanla zirvede yer alıyor.
Ludogorets ise 3 puanla 3. sırada kaldı. İşte maçın bütün fotoğrafları...